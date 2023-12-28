lifecell продовжує дію акцій для абонентів у роумінгу до кінця травня 2024 року

Мобільний оператор lifecell повідомив про продовження дії акцій «Гігабайти без кордонів» та «Хвилини для України» до 31 травня 2024 року. Абоненти-роумери lifecell зможуть надалі використовувати пакетні гігабайти та хвилини за кордоном у низці країн (перелік ─ нижче) за умови оплаченого пакета послуг.

Завдяки пропозиціям «Гігабайти без кордонів» та «Хвилини для України», українці можуть і надалі користуватися мобільним інтернетом та здійснювати дзвінки без додаткової плати у роумінгу, сплачуючи лише свій звичайний пакет послуг. Зазначається, що кожного місяця акціями для роумерів користуються близько 400 тис. абонентів lifecell.

Для того, щоб продовжувати користуватися пакетними гігабайтами (у більш ніж 30 країнах) і дзвінками на українські номери (у 8 країнах) без додаткової плати, слід оплатити пакет послуг за тарифним планом або перезамовити його за номером *700# у період проведення акцій. Акції не потребують додаткового підключення – хвилини та гігабайти нараховуються автоматично після оплати/перезамовлення пакету послуг.

Залишок можна перевірити за USSD-кодом:

інтернет за акцією «Гігабайти без кордонів» – *108*5#

хвилини за акцією «Хвилини для України» – *108*4#

Акція «Гігабайти без кордонів» діє у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія. З 1 січня 2024 року до переліку країн додається Японія, однак, акція наступного року припинить діяти на території Північної Македонії та Сербії.

Акція «Хвилини для України» діє у Польщі, Молдові, Румунії, Словаччині, Бельгії, Люксембурзі, Франції та Іспанії. Хвилини можна використовувати для вхідних дзвінків з України та вихідних дзвінків в Україну на всі номери (міські, мобільні та номери lifecell).