Стартували зйомки «Дюна 3» — перший кадр і офіційна назва насмішили мережу

Кадр з фільму «Дюна: Частина 2» / Warner Bros.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

«Дюна 3» вийшла на етап знімань, і разом з тим отримала перший кадр та офіційну назву.

У попередніх у звітах третій фільм Вільньова в серії охрестили як «Дюна: Месія» (відповідно до роману Френка Герберта 1969 року), тоді як офіційна назва відповідає попередниці — «Дюна: Частина 3».

Не стали власне фантазувати й з першим кадром, режисер просто оприлюднив знімок пустелі:

В мережі одразу з’явились меми з цього приводу — про перші кадри «Дюна 4», «Дюна 5» і так далі.

«Дюна 3» буде заснована на сюжетній лінії, що розповість про Пола «Муад’Діба» Атрейдеса вже у статусі імператора планети Арракіс. Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П’ю та Хав’єр Бардем повторять свої ролі, Джейсон Момоа з’явиться у вигляді ґхоли — клона, створеного з клітин його померлого персонажа Дункана Айдахо, тоді як син актора з’явиться як один із підлітків-близнюків, дітей Пола і Чані.

Очікується, що акторський склад поповнять Аня Тейлор-Джой, яка отримала в другій частині камео, як доросла сестра Пола, та Роберт Паттінсон — ймовірно, у ролі головного лиходія Скайтейла. Зйомки наразі тривають у Будапешті. Оператор Грейг Фрейзер, який знімав перші два фільми «Дюна», поступився місцем Лінусу Сендгрену («Ла-Ла Ленд»), тоді як музику, на щастя, все ще пише Ганс Циммер.

Фільм серед іншого включатиме сцени, зняті на камери IMAX — але не повністю, як у випадку з «Одіссеєю» Крістофера Нолана. Раніше Вільньов зазначав, що «Дюна 3» стане для нього фінальною роботою у франшизі й виглядатиме радше як окремий фільм, а не продовження перших двох, які були цілісною структурою:

«По-перше, важливо, щоб люди розуміли, що для мене це був справжній диптих. Це була пара фільмів, які стали екранізацією першої книги. Це зроблено. Якщо я зроблю третій, який знаходиться в процесі написання, це не буде схоже на трилогію. Дивно це говорити, але якщо я повернуся, то для того, щоб зробити щось інше та мати власну ідентичність».

Очікується, що «Дюна 3» вийде в кінотеатрах у грудні 2026 року. Раніше інсайдери писали, що Warner Bros. вже працює над «Дюна 4» без Вільньова, і навіть готує ще один серіал у всесвіті (перший під назвою «Дюна: Пророцтво» транслюється на HBO).

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Deadline, World of Reel

Favbet Tech — українська продуктова компанія, розробник iGaming-рішень. Входить до топ-50 найбільших IT-компаній України за версією DOU.Спеціалізується на високонавантажених системах, хмарній інфраструктурі та штучному інтелекті. У 2025 стала ініціатором створення АІ-комітету Асоціації «ІТ Ukrainе» — першого галузевого об’єднання, що займається питаннями розвитку АІ на рівні бізнесу й держави.