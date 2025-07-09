Новини Кіно 09.07.2025 о 11:18 comment views icon

Стартували зйомки «Дюна 3» — перший кадр і офіційна назва насмішили мережу

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Стартували зйомки «Дюна 3» — перший кадр і офіційна назва насмішили мережу
Кадр з фільму «Дюна: Частина 2» / Warner Bros.
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«Дюна 3» вийшла на етап знімань, і разом з тим отримала перший кадр та офіційну назву.

У попередніх у звітах третій фільм Вільньова в серії охрестили як «Дюна: Месія» (відповідно до роману Френка Герберта 1969 року), тоді як офіційна назва відповідає попередниці — «Дюна: Частина 3».

Не стали власне фантазувати й з першим кадром, режисер просто оприлюднив знімок пустелі:

Стартували зйомки «Дюна 3» — Дені Вільньов показав перший кадр, насмішивши мережу
Перший кадр «Дюна 3». Фото: Дені Вільньов / Twitter

В мережі одразу з’явились меми з цього приводу — про перші кадри «Дюна 4», «Дюна 5» і так далі.

Стартували зйомки «Дюна 3» — Дені Вільньов показав перший кадр, насмішивши мережу
В мережі жартують з першого кадру «Дюна 3»

«Дюна 3» буде заснована на сюжетній лінії, що розповість про Пола «Муад’Діба» Атрейдеса вже у статусі імператора планети Арракіс. Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П’ю та Хав’єр Бардем повторять свої ролі, Джейсон Момоа з’явиться у вигляді ґхоли — клона, створеного з клітин його померлого персонажа Дункана Айдахо, тоді як син актора з’явиться як один із підлітків-близнюків, дітей Пола і Чані. 

Очікується, що акторський склад поповнять Аня Тейлор-Джой, яка отримала в другій частині камео, як доросла сестра Пола, та Роберт Паттінсон — ймовірно, у ролі головного лиходія Скайтейла. Зйомки наразі тривають у Будапешті. Оператор Грейг Фрейзер, який знімав перші два фільми «Дюна», поступився місцем Лінусу Сендгрену («Ла-Ла Ленд»), тоді як музику, на щастя, все ще пише Ганс Циммер.

Фільм серед іншого включатиме сцени, зняті на камери IMAX — але не повністю, як у випадку з «Одіссеєю» Крістофера Нолана. Раніше Вільньов зазначав, що «Дюна 3» стане для нього фінальною роботою у франшизі й виглядатиме радше як окремий фільм, а не продовження перших двох, які були цілісною структурою:

«По-перше, важливо, щоб люди розуміли, що для мене це був справжній диптих. Це була пара фільмів, які стали екранізацією першої книги. Це зроблено. Якщо я зроблю третій, який знаходиться в процесі написання, це не буде схоже на трилогію. Дивно це говорити, але якщо я повернуся, то для того, щоб зробити щось інше та мати власну ідентичність».

Очікується, що «Дюна 3» вийде в кінотеатрах у грудні 2026 року. Раніше інсайдери писали, що Warner Bros. вже працює над «Дюна 4» без Вільньова, і навіть готує ще один серіал у всесвіті (перший під назвою «Дюна: Пророцтво» транслюється на HBO).

Режисер «Дюни» Дені Вільньов зніме новий фільм про Джеймса Бонда

Джерело: Deadline, World of Reel

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