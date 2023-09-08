Lotus офіційно представила чотиридверний електромобіль Emeya, клас якого описується, як гіпер-GT. Модель повинна розганятися до 100 км/год за 2,8 с.

Британська компанія Lotus Cars наразі належить Geely, яка допомагає з виробництвом на новій фабриці в Китаї, вартістю 1,2 млрд доларів, передає Electrek. Завдяки цьому Lotus анонсувала повний перехід на повністю електричні (BEV) моделі, випускаючи новий електрокар майже щороку до 2026-го.

Все почалося того року з кросовера Е-сегменту під кодовим іменем Type 132. Він став серійним Eletre. Наступні:

2023 – чотиридверне купе E-сегменту Type 133

2025 – кросовер D-сегменту Type 134

2026 – новий електричний спортскар Type 135

Минулого тижня Lotus випустила відеотизер щодо сьогоднішнього анонсу, де вперше назвала цей автомобіль гіпер-GT та розрила назву Type 133 — Emeya.

Emeya виглядає аеродинамічно, до того ж Lotus настільки пишається розподілом ваги, що центр маси називає гіперпозицією (hyperstance). Для цього вони використали свої 75 років досвіду інновацій в автоспорті та цивільному автомобілебудуванні.

У Emeya на інноваційний статус претендують активні елементи екстер’єру, як-от передня решітка радіатора, задній дифузор і двошарове заднє антикрило, що забезпечує притискну силу понад 215 кг.

Пневматична підвіска контролюється електронікою і підкріплена датчиками, які сканують дорогу 1 000 разів на секунду, автоматично підлаштовуючись для забезпечення плавної їзди, гідної бренду Lotus.

Топова модифікація Emeya буде оснащена двомоторною установкою, яка допоможе розганятися 0-100 км/год менш ніж за 2,8 с і досягати максимальної швидкості 250 км/год. Про специфікації інших версій цього електромобіля Lotus поки не повідомила.

Emeya оснащена акумулятором на 102 кВт-год з мережею на 800 В. В теорії можна зарядитися за 5 хв на 150 км, або відновити заряд від 10 до 80% за 18 хв, це якщо станція дає 350 кВт. Про запас ходу на одному заряді не повідомляється.

Lotus планує розпочати виробництво Emeya у 2024-му. Більше деталей обіцяють у 4 кварталі цього року.