Lotus анонсує чотиридверний електрогіперкар Emeya 7 вересня

Британський автовиробник Lotus оголосив деталі своєї наступної прем’єри. Електричний гіперкар Emeya буде представлено 7 вересня у Нью-Йорку.

Згідно зі словами Lotus, Emeya стане «найдосконалішим повністю електричним Hyper Grand Tourer (GT) у світі». Відеотизер — це гра тіней, де окрім силуету можна роздивитися світлодіодні фари, задні ходові вогні та висувне антикрило.

Lotus наразі належить китайській компанії Geely і намагається переосмислити свій модельний ряд. Emeya має стати другим із трьох запланованих на найближчі чотири роки електромобілів. Того року вийшов кросовер Eletre, який оснащується акумулятором на 100 кВт⋅год та мотором з 600 кінськими силами, з яким Emeya ділитиме платформу, передає The Verge. Ще в планах купе-седан та інший кросовер.