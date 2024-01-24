Новини Технології 24.01.2024 о 14:41 comment views icon

Lumiere AI — новий штучний інтелект Google для створення реалістичних відео (тривалістю до 5 секунд)

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Lumiere AI — новий штучний інтелект Google для створення реалістичних відео (тривалістю до 5 секунд)

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Lumiere може анімувати нерухомі зображення чи їхні частини за допомогою ваших текстових підказок.

Технологія поки створює лише короткі відео (тривалістю до 5 секунд) — реалістичні або високоякісні не надто реалістичні, а також «‎клонує» стиль заданого зображення на незлічену кількість роликів (корисно для створення матеріалів певного бренду).

Так само Lumiere може прибрати та замінити колишнього зайву деталь з вашого улюбленого відео.

У статті New Atlas зазначається, що «просторово-часова архітектура U-netLumiere AI — новий штучний інтелект Google для створення реалістичних відео (тривалістю до 5 секунд)Lumiere AI — новий штучний інтелект Google для створення реалістичних відео (тривалістю до 5 секунд)U-Net — згорткова нейромережа, призначена для сегментації зображень.» дозволяє Lumiere створити всю довжину відео одразу — на відміну від попередніх моделей, які часто створювали початковий і кінцевий кадр, а потім намагалися вгадати, що буде між ними.

Наразі це лише дослідницький проєкт, який позбавляє Google від необхідності агресивно обмежувати систему з огляду на авторське право, дезінформацію, зображення оголеного тіла, конфіденційності тощо — процес, який незмінно призводить до нижчої якості вихідних даних у генеративних моделях.

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати