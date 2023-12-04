Листопадовий Steam: AMD повертає втрачені позиції в сегментах CPU та GPU після аномального жовтня

Листопадовий звіт Steam про середньостатистичний ігровий комп’ютер свідчить, що AMD повертає втрачені позиції у сферах CPU та GPU. Так, AMD продемонструвала приріст на 4,7% у сегменті відеокарт та 8,4% у сегменті процесорів. Це повернення до статус-кво, оскільки жовтневий звіт демонстрував падіння показників AMD на користь Nvidia та Intel, а тепер спостерігається зворотний процес.

Таблиці наочно демонструють цю ситуацію. Короткочасний сплеск частки відеокарт GeForce RTX 30-ї серії у жовтні раптово змінився спадом у листопаді. Частки таких карт, як RTX 3060 Ti, RTX 3070 та RTX 3070 Ti, суттєво знизилися, а частка RTX 3060, зокрема, впала з 9,92% до 5,04%. Тим часом майже всі карти AMD останніх трьох поколінь покращили показники. Таким чином, після аномальних показників у жовтні зараз картина загалом нагадує вересневі результати.

Аналогічна картина спостерігається й у сегменті CPU. У жовтні різко зросли використання процесорів Intel, а в листопаді AMD відіграла падіння попереднього місяця. Зараз AMD контролює приблизно третину ринку процесорів, а Intel – решта двох третин. Разом з тим, використання 6-ядерних процесорів знизилося зі зростанням кількості 4-ядерних процесорів, але це лише повертає ситуацію до вересневих рівнів, як й інших тенденцій. Приблизно така ж ситуація спостерігається у сфері оперативної пам’яті. Використання найпопулярнішого обсягу ─ 16 ГБ ─ трохи просіло в жовтні, але в листопаді показники повернулися в норму.

Жовтень також здивував показники використання ОС. Досить несподівано у жовтні Windows 11 втратила 6,9% ринку, а частка Windows 10, навпаки, збільшилася на 7,6%. У листопаді, навпаки, різко зросли показники Windows 11 – на 11,5%, а Windows 10 втратила 12,1%. Зараз Windows 10 все ще залишається найпопулярнішою ОС серед користувачів Steam із результатом 53,5%. На другому місці Windows 11 із показником 42%.

Ще одна аномалія жовтня – різке зростання частки використання китайської мови на 13,7%. Це дозволило їй обійти англійську та посісти перше місце з використання з результатом 45,9%. У листопаді англійська мова знову вийшла у лідери, а показники китайської мови виявилися навіть гіршими, ніж у вересні.

Всі ці дива у дослідженнях ігрових систем користувачів Steam, ймовірно, можна пояснити помилкою. Ще у 2018 році Valve оголосила, що виявила помилку, яка дозволяла комп’ютерам з азійських інтернет-кафе проходити опитування кілька разів. Цілком імовірно, що Valve так і не розв’язала цю проблему повністю, оскільки березневе опитування показує такі самі тенденції, як і жовтневе.

Джерело: tomshardware