Стартували зйомки “Людина-павук 4”: в Глазго перекриють 60+ доріг для створення епічних екшн-сцен

Том Голланд у фільмі "Людина-павук: Додому шляху нема" / Sony, Marvel

Виробництво четвертого фільму в серії “Людина-павук” з Томом Голландом офіційно стартувало в місті Глазго, Шотландія.

За повідомленнями ЗМІ, цього тижня в Глазго перекриють 60+ вулиць для створення “епічних” екшн-сцен. Декорації імітуватимуть “вигляд та атмосферу” Нью-Йорка використанням американських прапорів та дорожніх знаків серед іншого.

Раніше Голланд натякав, що новий фільм про Людину-павука поверне Marvel до “старої школи кіно” зі зйомками у реальних місцях і практичними ефектами:

Ми збираємося використовувати вулиці Глазго для створення масштабних декорацій. Тож це буде схоже на виробництво “Людини-павука” 2017 року. Давно я цього не робив, це буде як ковток свіжого повітря, і думаю, що фанати будуть у захваті від того, що ми створюємо.

Нагадаємо, що четвертий фільм в серії отримав офіційну назву “Людина-павук: Абсолютно новий день” / Spider-Man: Brand New Day. Сюжет, очевидно, продовжуватиме події попередньої стрічки, де Пітер Паркер випадково відкрив мультивсесвіт та прийняв важке рішення стерти себе зі світу. Окрім Голанда свої ролі повторять Джейкоб Баталон (Нед) і Зендея (Ем-Джей), хоча остання отримає обмежений екранний час. Серед новачків очікуємо на появу зірки “Дивних див” Седі Сінк, Джона Бернтала у ролі Карателя та Лізи Колон-Заяс з “Ведмедя”. Ходили чутки, що головним лиходієм фільму стане Мефісто Саші Барон-Коєна, що дебютував у “Залізному серці”, але вони не мали офіційних підтверджень.

Інсайдер Деніел Ріхтман днем раніше написав, що однією з перших сцен для нового фільму, яку знімуть в Глазго, стане бій Людини-Павука і Карателя.

I heard that tomorrow they’ll be filming a big action scene with Punisher and Spider-Man fighting over a DODC transport convoy. pic.twitter.com/mCgVGRT1Ay — Daniel Richtman (@DanielRPK) July 31, 2025

Джонна Воттса, який зняв три попередні частини, на цей раз у режисерському кріслі замінив Дестін Деніел Креттон (“Шан-Чі”). Продюсерами виступили Емі Паскаль і президент Marvel Кевін Файгі, а сценарій написали Ерік Соммерс і Кріс Маккенна.

Інший цікавий момент полягає в тому, що приїзд Голланда до Глазго натякає на завершення знімань іншого фільму — великобюджетної екранізації “Одіссеї” від Крістофера Нолана, де актор взяв на себе роль сина головного героя, Телемаха.

Дата виходу фільму “Людина-павук 4” запланована на 31 липня 2026-го — рівно за рік після старту знімань. Нагадаємо, що трилогія із Томом Голландом загалом заробила понад $3,9 млрд в прокаті, де майже половина прийшлася на “Людина-павук: Додому шляху нема”.

Джерело: World of Reel, Screen Daily, Games Radar