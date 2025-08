Стартували зйомки “Людина-павук 4”: в Глазго перекриють 60+ доріг для створення епічних екшн-сцен

Виробництво четвертого фільму в серії “Людина-павук” з Томом Голландом офіційно стартувало в місті Глазго, Шотландія.

За повідомленнями ЗМІ, цього тижня в Глазго перекриють 60+ вулиць для створення “епічних” екшн-сцен. Декорації імітуватимуть “вигляд та атмосферу” Нью-Йорка використанням американських прапорів та дорожніх знаків серед іншого.

More Set photos for Spider-Man Brand New Day!!!! #Spiderman (1/3) pic.twitter.com/OBoUc1nUr9

Раніше Голланд натякав, що новий фільм про Людину-павука поверне Marvel до “старої школи кіно” зі зйомками у реальних місцях і практичними ефектами:

Нагадаємо, що четвертий фільм в серії отримав офіційну назву “Людина-павук: Абсолютно новий день” / Spider-Man: Brand New Day. Сюжет, очевидно, продовжуватиме події попередньої стрічки, де Пітер Паркер випадково відкрив мультивсесвіт та прийняв важке рішення стерти себе зі світу. Окрім Голанда свої ролі повторять Джейкоб Баталон (Нед) і Зендея (Ем-Джей), хоча остання отримає обмежений екранний час. Серед новачків очікуємо на появу зірки “Дивних див” Седі Сінк, Джона Бернтала у ролі Карателя та Лізи Колон-Заяс з “Ведмедя”. Ходили чутки, що головним лиходієм фільму стане Мефісто Саші Барон-Коєна, що дебютував у “Залізному серці”, але вони не мали офіційних підтверджень.

Інсайдер Деніел Ріхтман днем раніше написав, що однією з перших сцен для нового фільму, яку знімуть в Глазго, стане бій Людини-Павука і Карателя.

I heard that tomorrow they’ll be filming a big action scene with Punisher and Spider-Man fighting over a DODC transport convoy. pic.twitter.com/mCgVGRT1Ay

— Daniel Richtman (@DanielRPK) July 31, 2025