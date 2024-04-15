MacBook Pro та iMac першими перейдуть на чипи Apple серії M4, вони з’являться наприкінці 2024 року – Марк Гурман

Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що перші комп’ютери Apple Mac із чипами серії M4 будуть випущені пізніше цього року, а наступного року з’являться додаткові моделі. У своєму інформаційному бюлетені Power On Гурман поділився конкретною дорожньою картою, яка описує послідовність появи цих нових комп’ютерів Mac.

Отже, за даними Гурмана, вихід нових Mac очікується в наступному порядку:

Бюджетний 14-дюймовий MacBook Pro з M4 з’явиться приблизно в кінці 2024 року. 24-дюймовий iMac з M4 також очікується приблизно в кінці року. Нові 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro високого класу з чипами M4 Pro/Max мають вийти з кінця 2024 року до початку 2025 року. Mac mini у конфігураціях з чипами M4 та M4 Pro з’являться з кінця 2024 року до початку 2025 року. Нові 13-дюймові та 15-дюймові MacBook Air заплановані на весну 2025 року. Mac Studio з чипом M4 високого рівня вийде приблизно в середині 2025 року. Mac Pro з чипом M4 Ultra має вийти на ринок в другій половині 2025 року.

Гурман додав, що Apple провела внутрішні тести чипа M3 Ultra, який підійде для Mac Studio та Mac Pro. Водночас він «майже впевнений, що принаймні деякі висококласні комп’ютери Apple» пропустять чип серії M3.

Додатково повідомляється, що Apple зробить акцент на можливостях штучного інтелекту серії чипів M4.

Джерело: macrumors

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