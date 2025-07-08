Mafia: The Old Country показали в дії — 9 хвилин стелсу, перестрілок і мафіозної атмосфери

Mafia: The Old Country / Hangar 13

IGN опублікувало 9 хвилин геймплею Mafia: The Old Country — це перша велика демонстрація з моменту анонсу. Цього разу в центрі уваги місія з п’ятого розділу гри під назвою «Вілла».

За сюжетом, головному герою на ім’я Енцо доручають захопити живцем ворога сім’ї — наказ він отримує особисто від Дона Сальєрі. У кат-сцені це виглядає радше серйозним випробуванням для новачка, а в геймплеї перетворюється на повноцінну місію зі стелсом і перестрілками.

Перед виїздом Енцо збирається у віллі — обирає спорядження та отримує інструктаж. Гравцям надалі дають певну свободу в підході: хочеш — йдеш тихо, хочеш — відкриваєш вогонь. Стелс нагадує Uncharted, а ось перестрілки — типову бойову систему від третьої особи, але з антуражем початку ХХ століття на Сицилії. У кадрах видно, що розробники акцентують на візуальній естетиці: виноградники, старі кам’яні маєтки, пилові дороги та кипариси.

Ще одна деталь — гра відмовляється від відкритого світу, натомість йде в бік лінійності. Сеттинг — Сан-Селесте, вигадане сицилійське містечко, ще до подій з Томмі чи Віто. Історія обіцяє розкрити, як саме зародилася мафіозна структура, яку пізніше ми бачили в США.

Крім того, технічно гру роблять на Unreal Engine 5, тому світ виглядає деталізовано, а зброя та анімації доволі живі. Є механіка зношення — ножі тупляться, а зброя може давати збої.

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Попри відсутність революційних механік, відео дає краще уявлення про гру, яку до того показували лише трошки. Hangar 13 роблять впевнений крок назад до класики, щоб уникнути критики, яка супроводжувала Mafia 3. Там місто Нью-Бордо виглядало атмосферно, але було мало активностей поза основною кампанією. До того ж гравці не мали швидкого пересування, що погіршувало геймплей на тлі рутинних завдань, які надто відволікали від сюжетних місій.

Реліз заплановано на 8 серпня на ПК, PS5 та Xbox Series X|S.

Джерело: IGN