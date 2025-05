Mafia: The Old Country отримала геймплей і офіційну дату релізу — світ буде лінійним, а не відкритим

Mafia: The Old Country / Hangar 13

Mafia: The Old Country отримала трейлер, де показала геймплей — гра відходить від концепції відкритого світу. А офіційна дата релізу все-таки 8 серпня, як казали у витоках.

Трейлер показує локації Сицилії початку 20 століття, гангстерські протистояння, каторжні колонії й головного героя — Енцо Фавару. За сюжетом, його дитинство пройшло в примусовій праці, а далі — шлях до честі у мафіозній родині Торрізі. За словами студії 2K, Mafia: The Old Country це «класичний фільм про мафію»: тут є вендети, жорстокі вороги, боротьба за територію, сталеві стилети й обрізи. А ігровий процес відбувається на вулицях, верхи на конях і в старих автомобілях.

На відміну від Mafia 2 чи 3, нова гра буде лінійною — без відкритого світу. Розробники з Hangar 13 кажуть, що хотіли зробити «захопливу історію, яка не потребує десятків годин». Такий крок точно суттєве відходження від оригінальних частин, що може не сподобатися давнім фанатам.

Гра створена на Unreal Engine 5, а персонажі — за допомогою MetaHuman. Технології дозволили додати дрібні міміки, мікровирази обличчя та зробити картинку максимально живою. Розробники окремо підкреслюють маленькі деталі оточення та атмосферу «класичного мафіозного фільму».

Ціна — нижча, ніж у більшості AAA-ігор

Mafia: The Old Country коштуватиме ₴1999 за стандартне видання, а Deluxe Edition із бонусами — ₴2499. У Deluxe будуть косметика, зброя, саундтрек та цифровий артбук. Також усі, хто зробить попереднє замовлення, отримають бонусний Soldato Pack — набір косметичних предметів.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Гра вийде за місяць до Borderlands 4, ще однієї гри від 2K, — 8 серпня 2026 року. The Old Country буде підтримуватися на PS5, Xbox Series X|S та ПК, але на PS4 і Xbox One її не буде. Також на старті вона не з’явиться у Game Pass чи PlayStation Plus.

Оригінальну франшизу створила Illusion Softworks, пізніше відома як 2K Czech, а згодом її об’єднали з Hangar 13. Вони анонсували нову частину торік у серпні на Gamescom, а трейлер показали в грудні на The Game Awards. Поки засновник франшизи Даніель Вавра до нової частини не причетний — зараз він працює в Warhorse Studios над Kingdom Come.

Джерело: Game Spot