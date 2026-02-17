Нове золото: на весіллях в Туреччині почали дарувати оперативну пам'ять

Daily Turkic

Останнім часом зліт цін на комплектуючі вже змушує прирівнювати їх до коштовностей. Під час весілля у Туреччині подружжю подарували замість золота та прикрас відеокарту MSI Suprim GeForce RTX 5090, ОЗП та процесор.





Turkish man gifted his friend RAMs and graphics cards as a wedding present.pic.twitter.com/SzhrKIAq0Y — Daily Turkic (@DailyTurkic) February 15, 2026

Відео демонструє, як наречений отримує Suprim GeForce RTX 5090 білого кольору. Відео карту за кілька тисяч доларів вішають чоловіку на шию, обв’язавши червоними стрічками. Наречена натомість отримує комплект чотирьохканальної DDR5, також обв’язаний червоними стрічками. Ще один гість додав до цих подарунків CPU Intel Core Ultra Unlocked.





Нещодавно вартість мікросхем пам’яті DRAM та NAND за вагою перевищила вартість золота. Це цілком вірно для накопичувачів на 8 ТБ, і швидко наближається до цього показника для моделей на 4 ТБ.