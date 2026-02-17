Нове золото: на весіллях в Туреччині почали дарувати оперативну пам'ять

Останнім часом зліт цін на комплектуючі вже змушує прирівнювати їх до коштовностей. Під час весілля у Туреччині подружжю подарували замість золота та прикрас відеокарту MSI Suprim GeForce RTX 5090, ОЗП та процесор.
Turkish man gifted his friend RAMs and graphics cards as a wedding present.pic.twitter.com/SzhrKIAq0Y
— Daily Turkic (@DailyTurkic) February 15, 2026
Відео демонструє, як наречений отримує Suprim GeForce RTX 5090 білого кольору. Відео карту за кілька тисяч доларів вішають чоловіку на шию, обв’язавши червоними стрічками. Наречена натомість отримує комплект чотирьохканальної DDR5, також обв’язаний червоними стрічками. Ще один гість додав до цих подарунків CPU Intel Core Ultra Unlocked.
Нещодавно вартість мікросхем пам’яті DRAM та NAND за вагою перевищила вартість золота. Це цілком вірно для накопичувачів на 8 ТБ, і швидко наближається до цього показника для моделей на 4 ТБ.
Наразі золото коштує $148 за грам, тому навіть якщо взяти нижню межу ваги SSD в 8 грамів, середня вартість SSD складе близько $1148. Таким чином середня ціна споживчого накопичувача на 8 ТБ становить близько $1476, а якщо потрібний високопродуктивний накопичувач, а не просто модель для зберігання даних, то ціна буде значно вищою. Дійсно, твердотілі накопичувачі на 8 ТБ справді дорожчі за золото. Навіть 4-терабайтні накопичувачі не застраховані від високих цін, і вартість деяких моделей зараз наближається до еквівалентної ціни золота.
Ми писали, що ютубер спалив MSI RTX 5090 Lightning з ціною $5000 заради рекордного бенчмарка. Нещодавно рідкісний, але показовий випадок стався з відеокартою GeForce RTX 5090 — пристрій загорівся буквально в момент запуску системи.
MSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігнали
