tradfi
Новини WTF 17.02.2026 comment views icon

Нове золото: на весіллях в Туреччині почали дарувати оперативну пам'ять

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Нове золото: на весіллях в Туреччині почали дарувати оперативну пам'ять
Daily Turkic

Останнім часом зліт цін на комплектуючі вже змушує прирівнювати їх до коштовностей. Під час весілля у Туреччині подружжю подарували замість золота та прикрас відеокарту MSI Suprim GeForce RTX 5090, ОЗП та процесор. 


Відео демонструє, як наречений отримує Suprim GeForce RTX 5090 білого кольору. Відео карту за кілька тисяч доларів вішають чоловіку на шию, обв’язавши червоними стрічками. Наречена натомість отримує комплект чотирьохканальної DDR5, також обв’язаний червоними стрічками. Ще один гість додав до цих подарунків CPU Intel Core Ultra Unlocked. 


Нещодавно вартість мікросхем пам’яті DRAM та NAND за вагою перевищила вартість золота. Це цілком вірно для накопичувачів на 8 ТБ, і швидко наближається до цього показника для моделей на 4 ТБ.

Нове золото: на весіллях в Туреччині почали дарувати оперативну пам'ять

Ціни у доларах на SSD-накопичувачі об’ємом 8 ТБ/Future

Наразі золото коштує $148 за грам, тому навіть якщо взяти нижню межу ваги SSD в 8 грамів, середня вартість SSD складе близько $1148. Таким чином середня ціна споживчого накопичувача на 8 ТБ становить близько $1476, а якщо потрібний високопродуктивний накопичувач, а не просто модель для зберігання даних, то ціна буде значно вищою. Дійсно, твердотілі накопичувачі на 8 ТБ справді дорожчі за золото. Навіть 4-терабайтні накопичувачі не застраховані від високих цін, і вартість деяких моделей зараз наближається до еквівалентної ціни золота.

Ми писали, що ютубер спалив MSI RTX 5090 Lightning з ціною $5000 заради рекордного бенчмарка. Нещодавно рідкісний, але показовий випадок стався з відеокартою GeForce RTX 5090 — пристрій загорівся буквально в момент запуску системи.

MSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігнали

Спецпроєкти
Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Джерело: Tom’sHardware












                                                        
						

					

					
					
				


				
                
Популярні новини
arrow left
arrow right
Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням
Чи дійсно авіарежим пришвидшує зарядку смартфона: реальний експеримент із Samsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi випустила власний Air Tag: Bluetooth-трекер для пошуку речей за 18 євро
“1600-ватна” відеокарта споживає лише 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена офіційно
Windows 11 досягла 1 млрд користувачів на 130 днів раніше, ніж Windows 10
MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100
Samsung назвала дату презентації Galaxy S26: яких оновлень чекати?
Краще за консоль? Продуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурує з Xbox Series S
Телефон із "бронею": в Європі вийшов кнопковий HMD Terra M з IP69K та сенсором для роботи в рукавицях
Intel каже, що ноутбуки не здорожчають: запасів пам’яті у виробників вистачить на рік
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з вартістю RTX 5070
Нові навушники за $60: Redmi Buds 8 Pro з кращим звучанням та кліпса Realme Buds Clip
Asus і Acer зупинили продаж ноутбуків та ПК у Німеччині: винна Nokia
Наступник BlackBerry: вийшла нова версія Titan 2 Elite, смартфону з qwerty-клавіатурою
Google підтвердила баг Pixel з записаними повідомленнями, чутними на іншому боці, але не для всіх апаратів
Apple варто хвилюватись? KT-скан порівняв оригінальні AirPods та копію за $10
AyaNeo показала портативний ПК для "качків" на 1,4 кг з Ryzen AI Max
Ютубер зібрав з Lego друкарську машинку, яка працює
Samsung Galaxy S26 краще зніматимуть у темряві, — інсайдер
Valve перегляне дату випуску та ціну Steam Machine через кризу пам'яті

                			    								

					    
    

        

            

                
Що думаєте про цю статтю?

                

                    Голосів:                 

                

                    

                        

                            

                                

                                    Файно є
                                

                                
Файно є

                            

                        

                        

                            

                                

                                    Йой, най буде!
                                

                                
Йой, най буде!

                            

                        

                        

                            

                                

                                    Трясця!
                                

                                
Трясця!

                            

                        

                        

                            

                                

                                    Ну такої...
                                

                                
Ну такої...

                            

                        

                        

                            

                                

                                    Бісить, аж тіпає!
                                

                                
Бісить, аж тіпає!

                            

                        

                    

                

                

            

        

    

        
Loading comments...

    

    
                                            
                        

                            
                            

                                
                            

                            

                        

                    				


                                                                							


			        

    









































		
		
		

			           

					

						

							
Повідомити про помилку

							 

								
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

								

							 

							 

						

						

					

			    

			    

					Надіслати