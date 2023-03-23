Новини Технології 23.03.2023 о 17:27

«Магічна» Canva — сервіс графічного дизайну отримав масштабне ШІ-оновлення, яке змусить Adobe похвилюватися

Катерина Даньшина

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Більшість функцій Canva, як от створення графіки для соціальних мереж, презентацій чи рекламних матеріалів, відтепер стануть доступнішими для тих, хто не має професійного досвіду, а дизайнери отримають можливість вирішувати «більш нагальні завдання». 

До пакета Canva Visual Worksuite додають ШІ-інструменти, що допоможуть узгоджувати візуальну ідентичність компаній. Замість спільного диска та нескінченних повідомлень в месенджерах для дизайнерів — користувачі спілкуватимуться у Brand Hub та отримають Brand Kit зі спеціальними активами компанії, такими як логотипи, шрифти, кольори та рекомендації щодо дизайну. 

Теки будуть налаштовані по групах — для конкретних подій, кампаній і проєктів. Дизайнери зможуть використовувати готові шаблони для завдань, що дублюються (наприклад, рекламні кампанії електронною поштою). Чимось нагадує Google Drive, але тут адміністратори зможуть встановлювати певні дозволи — щоб будь-який вміст, створений у Canva, залишався фірмовим, обмежуючи несхвалені шрифти та кольори. Керівники також можуть затверджувати робочі процеси безпосередньо на сервісі перед публікацією, щоб запобігти збереженню та перегляду кількох чернеток в іншому місці. 

Функція Magic Replace покликана замінити активи у всіх дизайнах одним натисканням — у випадку, якщо вам просто потрібно оновити застарілий логотип або фірмову графіку. Magic Erase дозволить видалити усі непотрібні деталі з зображення, а Magic Edit замінить об’єкт чимось іншим, використовуючи генеративний ШІ.

Ще один інструмент, Magic Design, створює підбірку персоналізованих шаблонів (таких як плакати чи листівки до дня народження) з будь-якого завантаженого зображення.

Інші ШІ-функції можуть генерувати текст для графіки, створювати фірмові презентації, перекладати вміст у дизайні понад 100 різними мовами й підбирати відео до ритму звукової доріжки.

І нарешті тут є ще 953 нових шрифти та нові функції редагування макетів, шарів, стилів і градієнтів.

У Canva кажуть, що використовують суміш різних моделей ШІ як основу для функцій на додаток до створення власних систем. Більше інформації про нові інструменти можна переглянути на сайті

Є чимало інших сервісів, що надають подібні послуги (зокрема й Adobe Express, який теж отримав певні ШІ-функції), але Canva, як інструмент «все в одному»  — провідний у галузі. Нині компанія має понад 110 мільйонів користувачів щомісяця — лише 30 мільйонів додалось з моменту запуску Visual Worksuite у вересні минулого року. 

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