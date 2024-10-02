Майбутній iPhone SE 4 отримає Face ID та функції Apple Intelligence (читай — більшу продуктивність), — Марк Гурман

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, майбутній iPhone SE буде подібним до сучасних дорожчих iPhone і, ймовірно, вийде на початку 2025 року.

На заміну кнопці «Додому» з Touch ID iPhone SE отримає Face ID, а також підтримуватиме Apple Intelligence — інформація важлива не стільки в плані штучного інтелекту, а скільки свідчить про вищу продуктивність пристрою (навіть базові моделі iPhone 16, до прикладу, отримали по 8 ГБ оперативної пам’яті, аби підтримувати Apple Intelligence).

За чутками, новий iPhone SE виглядатиме як iPhone 14 — без масивних верхніх і нижніх рамок, а також отримає OLED-екран (замість звичного LCD).

Одночасно з новими моделями SE, пише Гурман, Apple випускатиме 11- і 13-дюймові iPad Air з «внутрішніми вдосконаленнями», а також нові клавіатури Magic Keyboards для обох розмірів, які будуть оснащені деякими функціями клавіатури iPad Pro.

Нагадаємо, що раніше Гурман повідомляв про жовтневу подію Apple, на якій покажуть нові Mac з чипами M4 (виробництво нібито вже запущено).

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