Apple вже запустила виробництво нових Mac з чипами M4. Їх покажуть у жовтні – Марк Гурман

Після нещодавньої презентації смартфонів серії iPhone 16 компанія Apple зосередить свою увагу на лінійці Mac. Хоча вереснева подія значною мірою підкреслила зростаючу екосистему компанії та досягнення в галузі ШІ за допомогою Apple Intelligence, анонсів Mac та iPad не було. За чутками, презентація ноутбуків та комп’ютерів запланована на жовтень.

Галузевий інсайдер Марк Гурман припускає, що жовтнева подія буде зосереджена навколо представлення нових Mac на базі чипів M4, обіцяючи стрибок продуктивності в порівнянні з поточним поколінням на базі M3. Очікується, що до складу нової лінійки ввійдуть:

J604 – новий бюджетний 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M4.

J614 і J616 – нові 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro високого класу, кожен із двома варіантами чипів M4 професійного рівня.

J623: новий iMac із чипом M4.

J773: оновлений та компактніший Mac mini з варіантами чипа M4 та M4 Pro.

Гурман каже, що виробництво більшості з чих нових моделей вже йде повним ходом:

«Мені сказали, що більшість цих комп’ютерів Mac уже постачаються із заводів (за винятком деяких MacBook Pro вищого класу та Mac mini з M4 Pro) і вони готові до запуску прямо зараз».

Гурман також припускає, що Apple, ймовірно, чекає, поки всі нові комп’ютери Mac будуть готові для постачання одночасно. Моделі MacBook Air з чипом M4 (J713 і J715) очікуються в першому кварталі 2025 року, а новий Mac Studio (J575) — до середини року. Mac Pro (J704) буде випущено до кінця 2025 року.

Відсутність MacBook Air з M4 у найближчому майбутньому може декого розчарувати, оскільки безвентиляторна конструкція залишається популярним вибором для користувачів.

Джерело: gizmochina

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