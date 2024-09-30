Apple готує до дебюту у 2025 році розумний дисплей та нову homeOS – Марк Гурман

Марк Гурман з Bloomberg поділився черговим інсайдом щодо планів на майбутнє. Він стверджує, що наступного року компанія з Купертіно представить нову операційну систему homeOS, призначену для використання в розумних дисплеях. І перший такий пристрій теж з’явиться у 2025 році.

Чутки про пристрій, схожий на HomePod, але з дисплеєм, ширяться вже понад рік. Цього літа Гурман писав, що Apple працює над настільним розумним дисплеєм, оснащеним роботизованою рукою, яка може нахиляти та повертати екран для кращого перегляду. У своєму останньому звіті Гурман каже, що в роботі є дві версії пристрою: бюджетний дисплей, який пропонуватиме базові функції, такі як FaceTime й елементи керування розумним домом, та висококласний роботизований варіант, який коштуватиме понад $1000.

Згідно з наявною інформацією, спочатку ми побачимо дешевшу версію — ймовірно, наступного року — а потім дисплей високого класу. Раніше Гурман заявив, що роботизований розумний дисплей може бути випущений не раніше 2026 року. За словами Гурмана, ШІ-функції Apple Intelligence будуть ключовою частиною для обох пристроїв. За його словами, нова homeOS базуватиметься на tvOS від Apple TV.

Джерело: Engadget

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.