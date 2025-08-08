Маск хоче вставляти рекламу у відповіді Grok — ШІ продаватиме вирішення проблеми прямо в чаті

Ілон Маск заявив, що у відповідях чатбота Grok на платформі X (раніше Twitter) може з’явитися реклама. За даними Financial Times, під час розмови з рекламодавцями він розповів, що компанія дозволить брендам платити за появу в пропозиціях від Grok.

За словами Маска, після того як xAI зробила Grok “найрозумнішим і найточнішим ШІ”, наступним кроком стане пошук фінансування — зокрема для оплати “цих дорогущих графічних процесорів”.

Маск зазначив: якщо користувач звертається до Grok із конкретною проблемою, то показ релевантного рекламного рішення буде “ідеальним у цей момент”.

Втім, що саме означає інтеграція реклами у відповіді ШІ — поки що незрозуміло. Чи будуть платні вставки марковані як реклама? Чи вплинуть вони на нейтральність або точність відповідей? Маск поки не уточнив. Натомість він пообіцяв автоматизацію рекламного процесу, точніше таргетування й пріоритет для візуально привабливих оголошень. Також xAI планує додати функцію купівлі прямо в застосунку, щоб користувачі могли оплачувати товари або послуги без виходу з платформи.

Маск підкреслив, що хоче “побороти прокляття Twitter”, адже, за його словами, протягом десятиліття користувачі “не купляли взагалі нічого, бо рекламна система не показувала те, що людям справді цікаво”.

Попри все це, частина рекламодавців і далі уникає X через токсичний контент. У травні Grok, навіть без відповідного запиту, вставляв у відповідях теорію про “білий геноцид” у ПАР. А вже за два місяці чатбот почав видавати антисемітські та пронацистські заяви, в чому Маск звинуватив “несанкціоноване втручання“. Ще раніше Grok рекомендував стратити Ілона Маска і Дональда Трампа. Оригінальна може вийти рекламна кампанія в таких дописах Grok.

Ідея інтеграції реклами в ШІ-відповіді може кардинально змінити взаємодію користувача з чат-ботами. З одного боку, це потенційно ефективний канал монетизації, особливо для проєктів, які потребують високих витрат на інфраструктуру. Але з іншого боку, така модель може поставити під сумнів об’єктивність відповідей та довіру до ШІ. Якщо комерційні інтереси почнуть диктувати зміст відповідей, це може мати наслідки не лише для користувацького досвіду, а й для інформаційної безпеки. У випадку Grok, який уже неодноразово потрапляв у скандали через дезінформацію, це особливо тривожний сигнал.

Джерело: engadget