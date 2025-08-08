Новини ШІ 08.08.2025 comment views icon

Майбутнє ШІ? Чатбот Grok показуватиме рекламу у відповідях X

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Майбутнє ШІ? Чатбот Grok показуватиме рекламу у відповідях X
Маск хоче вставляти рекламу у відповіді Grok — ШІ продаватиме вирішення проблеми прямо в чаті

Ілон Маск заявив, що у відповідях чатбота Grok на платформі X (раніше Twitter) може з’явитися реклама. За даними Financial Times, під час розмови з рекламодавцями він розповів, що компанія дозволить брендам платити за появу в пропозиціях від Grok.

За словами Маска, після того як xAI зробила Grok “найрозумнішим і найточнішим ШІ”, наступним кроком стане пошук фінансування — зокрема для оплати “цих дорогущих графічних процесорів”.

Маск зазначив: якщо користувач звертається до Grok із конкретною проблемою, то показ релевантного рекламного рішення буде “ідеальним у цей момент”.

Втім, що саме означає інтеграція реклами у відповіді ШІ — поки що незрозуміло. Чи будуть платні вставки марковані як реклама? Чи вплинуть вони на нейтральність або точність відповідей? Маск поки не уточнив. Натомість він пообіцяв автоматизацію рекламного процесу, точніше таргетування й пріоритет для візуально привабливих оголошень. Також xAI планує додати функцію купівлі прямо в застосунку, щоб користувачі могли оплачувати товари або послуги без виходу з платформи.

Маск підкреслив, що хоче “побороти прокляття Twitter”, адже, за його словами, протягом десятиліття користувачі “не купляли взагалі нічого, бо рекламна система не показувала те, що людям справді цікаво”.

Попри все це, частина рекламодавців і далі уникає X через токсичний контент. У травні Grok, навіть без відповідного запиту, вставляв у відповідях теорію про “білий геноцид” у ПАР. А вже за два місяці чатбот почав видавати антисемітські та пронацистські заяви, в чому Маск звинуватив “несанкціоноване втручання“. Ще раніше Grok рекомендував стратити Ілона Маска і Дональда Трампа. Оригінальна може вийти рекламна кампанія в таких дописах Grok.

Ідея інтеграції реклами в ШІ-відповіді може кардинально змінити взаємодію користувача з чат-ботами. З одного боку, це потенційно ефективний канал монетизації, особливо для проєктів, які потребують високих витрат на інфраструктуру. Але з іншого боку, така модель може поставити під сумнів об’єктивність відповідей та довіру до ШІ. Якщо комерційні інтереси почнуть диктувати зміст відповідей, це може мати наслідки не лише для користувацького досвіду, а й для інформаційної безпеки. У випадку Grok, який уже неодноразово потрапляв у скандали через дезінформацію, це особливо тривожний сигнал.

Baby Grok від Ілона Маска: дитяча версія ШІ, що лякав дорослих

Джерело: engadget

Популярні новини

arrow left
arrow right
Привіт, 996: ШІ-стартапи наслідують суперечливу практику Китаю із 72-годинним робочим тижнем
Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»
ШІ-згенерована музика краде слухачів і прибутки у справжніх артистів
Вперше у світі: винищувач Gripen E під керуванням ШІ в бою проти живого пілота
Трамп послав Ілона Маска в Африку: «Більше ніяких ракет, електромобілів, країна заощадить величезні кошти»
Термоядерний Google: компанія отримуватиме 200 МВт від технології, якої ще не існує
Повітряні сили США купують Tesla Cybertruck, щоб використовувати як мішені для ракет
Вразливий вайб-кодинг: майже половина коду, написаного ШІ, потенційно небезпечна
Найбільший офер в історії ШІ: Цукерберг пропонував $1,25 млрд інженеру нейромереж за перехід в Meta, а той відмовився
Чатбот Claude місяць керував «міні-магазином» — втратив $200, збожеволів і поїхав на бізнес-зустріч до Сімпсонів
Крах штучного інтелекту зруйнує світ — компанії ШІ переоцінені більше, ніж доткоми свого часу
Люди звертаються до ChatGPT за порадами у коханні — це може зробити їх нещасними
Скільки заробляють фахівці ШІ у Microsoft? У мережу потрапила таблиця
Обмеження ШІ «злітають», якщо зафлудити його жаргоном і нісенітницею, — дослідження
Експеримент з ШІ в кол-центрі: більше заважав, ніж допомагав
Новий метод навчання зробить ШІ менш брехливим
Вікіпедія призупинила проєкт резюмування статей ШІ — спільнота редакторів висловила протест
Топ Xbox порадив звільненим працівникам шукати роботу через ШІ
Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
На Spotify з’явилися згенеровані ШІ пісні померлих виконавців — без дозволу власників прав
Meta роками піратила порнографію для навчання ШІ, — позов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати