Бос Disney назвав «Громовержців» першим прикладом якості Marvel: «Ми робили забагато і втратили фокус»

«Громовержці» / Marvel

Гендиректор Disney Боб Айгер назвав «Громовержців» першим успішним прикладом нової стратегії Marvel, яка передбачає створення меншої кількості фільмів з фокусом на якість.

Колись надійний кіновсесвіт Marvel Cinematic Universe (MCU) у постпандемічні часи послабив свої позиції — з 2019 року жоден з проєктів так і не наблизився до успіху хітових «Месників: Завершення». Лише 2023 рік, до прикладу, відзначився всього одним успішним запуском («Вартові галактики 3»), тоді як решта назв били рекорди з непопулярності (стрічка «Марвели» забезпечила собі звання фільма MCU із найгіршими в історії касовими зборами).

В останні два роки студія змінила стратегію, й обіцяла випускати «всього 2-3 фільми на рік», зосередившись на якості, а не на кількості. І тепер бос Disney, студії, що володіє Marvel, каже, що останній проєкт, фільм про команду антигероїв «Громовержці», нарешті продемонстрував успішні результати цих змін.

«У нашому прагненні наповнити стрімінгову платформу більшою кількістю контенту ми звернулися до всіх наших креативних двигунів, включаючи Marvel, і доручили їм створювати набагато більше», — заявив Айгер під час зустрічі з інвесторами у середу. «З часом ми зрозуміли, що кількість не обов’язково породжує якість. І, чесно кажучи, ми трохи втратили фокус, створюючи забагато. Після того, як ми змусили Marvel зосередитись на поодиноких проєктах, якість повернулась. Перший і найкращий приклад цього — “Громовержці”».

Фільм «Громовержці» стартував у прокаті минулих вихідних, заробивши $162 млн по всьому світу — попри те, що каса дещо поступається попереднім творінням Marvel, аналітики вважають, що його хода в прокаті буде стабільною. Наразі у стрічки 88% на Rotten Tomatoes (одна з найвищих оцінок для фільмів MCU) і обнадійлива «A-» в екзит-полах CinemaScore.

Щобільше, стрічка, яку Marvel вже офіційно перейменувала на «Нові месники», тісно пов’язана з принаймні двома майбутніми проєктами MCU, яким пророчать подібний успіх: «Фантастичною четвіркою» і власне самими «Месниками: Судний день», які об’єднають ці дві команди на екрані.

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Власне Айгер розраховує, що відновлення в прокаті пошириться й на інші проєкти Disney і наступні 18 місяців повернуть компанію до показників 2019 року, зважаючи на такі гучні релізи як «Ліло і Стіч», «Зоотрополіс 2», «Аватар: Вогонь і попіл» (всі вийдуть у 2025 році), «Мандалорець і Ґроґу» та «Історія іграшок 5» (вийдуть у 2026-му), а також вищезгадані «Месники» та «Фантастична четвірка».

«Це досить сильний перелік», — сказав Айгер. «Найсильніший за будь-який інший, який я бачив за довгий час».

Disney довгий час домінувала серед студій за касовими зборами, але в останні роки ледь досягала власних стандартів. 2023 рік, до прикладу, не приніс компанії жодного «фільма-мільярдера» (у 2019-му таких було аж 7) і запам’ятався виключно провальними «Марвелами» і «Бажанням». Хоча, слід зазначити, що торішні результати вже були суттєво кращими — Disney стала першою (і єдиною) студією, яка заробила $5 млрд, де половину принесли «Думками навиворіт 2» та «Дедпул і Росомаха».

Джерело: Variety