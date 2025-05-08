«Бий Педро Паскаля по голові»: зірка нових «Месників» розкрив одне з ключових протистоянь фільму

Педро Паскаль у ролі Ріда Річардса (Містер Фантастик) / Marvel

Алан Каммінг, який повертається до ролі Нічного Змія у «Месники: Судний день», можливо, розкрив один із ключових поворотів майбутнього фільму — потенційне протистояння між Людьми Ікс і Фантастичною четвіркою.

В одній з таких сцен нам, ймовірно, слід очікувати на запеклий бій між Містером Фантастиком Педро Паскаля і Нічним Змієм Каммінга. Алан навіть вже розпочав тренуватись, хоча й не зрадів такому повороту подій.

«Я вчора вчився трюків для бойової сцени й думаю: “Мені 60 років. 23 роки тому я грав цього супергероя. Я вже тоді був трохи старий для нього”», — пожартував Каммінг в інтерв’ю BuzzFeed UK (через Games Radar). «А тепер я знову це роблю. Це, як на мене, дуже смішно. Я думаю: “Що? З ким я б’юся?”. Вони кажуть: “Ти б’єш Педро Паскаля по голові” чи щось таке».

Очевидно до таких коментарів слід ставитися з долею скептицизму, зважаючи на жартівливий тон Каммінга. Хоча він, безперечно, підтвердив те, про що давно говорили інсайдери — «Месники: Судний день» покажуть нам протистояння між Месниками, Фантастичною Четвіркою, Громовержцями й Людьми Ікс, перш ніж команди об’єднаються під проводом нового Капітана Америки (Ентоні Макі), щоб зіткнутися з самим Доктором Думом у виконанні Роберта Дауні-молодшого.

Знімання фільму наразі тривають у Великій Британії, тож ми вже бачили кілька залаштункових кадрів, які серед іншого натякали, що принаймні частина дії відбуватиметься у Латверії — засніженій Батьківщині Віктора фон Дума.

Нагадаємо, що початково новий фільм про Месників мав отримати підзаголовок «Династія Канга» і зосередитись на протистоянні команди супергероїв персонажу Джонатана Мейджорса. Однак студія розпрощалась з актором через звинувачення у домаганні та нападі, а нового лиходія роздивились у Дауні, який довгий час грав Залізну Людину. Раніше Marvel представила 25+ акторів фільму в дивному 5-годинному тизері, який зібрав рекордні для прямих трансляцій студії перегляди. Другу «партію» персонажів обіцяють видати найближчими днями, тож можливо ми побачимо не озвучених раніше Кріса Еванса в ролі Кочівника та доктора Стренджа Бенедикта Камбербетча.

Студія запланувала одразу дві нові стрічки про Месників й, окрім «Судного дня», випустить пряме продовження під назвою «Таємні війни» — обидві зрежисують брати Руссо («Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Завершення») за сценаріями ветерана MCU Стівена Макфілі. «Судний день» дебютує в кінотеатрах 1 травня 2026 року, а «Таємні війни» вийдуть за рік 7 травня.