«Месники 5» від Marvel — Бенедикт Камбербетч натякнув, що Доктор Стрендж повернеться

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Бенедикт Камбербетч натякнув на подробиці про участь Доктора Стренджа у майбутньому фільмі «Месники» Marvel. Під час інтерв’ю Netflix актор обмовився, що його персонаж може брати участь у «Месниках 5» у певній якості.

Камбербетч розповів про свій художній підхід до деяких зі своїх найпопулярніших ролей. Зокрема він торкнувся втілення Шерлока Холмса у серіалі BBC, дракона Смауга у стрічці «Гобіт» та Доктора Стренджа у кінематографічному всесвіті Marvel.

«У мене були дуже прекрасні стосунки з цим [Marvel] з моменту [прийняття на роль]. Я дуже чекаю «Месників» наступного року, які готують бурю», — сказав Камбербетч.

Є кілька висновків, які можна зробити з цієї заяви. По-перше, це підтвердження можливого повернення Стренджа у фільми Marvel — повідомлялося, що у стрічці «Месники 5» можуть повернутися понад 60 персонажів MCU. По-друге, це може означати, що виробництво «Месників 5» все ще планується розпочати наступного року, попри деякі творчі розбіжності.

В іншому місці в інтерв’ю Бенедикт Камбербетч розповів, як він міг не зіграти Доктора Стренджа через конфлікт розкладу, пов’язаного з театральним спектаклем «Гамлет». На щастя, Marvel посунули знімання відповідно до графіка актора. Камбербетч також подякував своїй ролі супергероя за те, що вона відкрила двері для вивчення інших ролей, які не були призначені для масової аудиторії.

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«Радість від цієї ролі величезна, але це також означає, що я можу допомагати створювати менш комерційні. Тож він [Доктор Стрендж] багато в чому подарунок у моєму житті як продюсера і як актора. Мені подобається його грати. Він дуже веселий»? — зазначає Камбербетч.

Актор вперше став супергероєм у фільмі «Доктор Стрендж» 2016 року. Відтоді Стрендж у його виконанні з’явився в кількох інших фільмах Marvel: «Месники: Війна нескінченності», «Месники: Фінал», «Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля» та «Людина-павук: Додому шляху нема».

Нові «Месники» спочатку були відомі як «Месники: Династія Канг». Відтоді фільм називають «Месники 5» після того, як компанія Marvel оголосила про розірвання відносин з актором Джонатаном Мейджорсом — після того, як 18 грудня його визнали винним за звинуваченням у нападі та домаганні. Неофіційно відомо, що режисером стрічки може стати Шон Леві («Дедпул і Росомаха»). Вихід «Месників 5» запланований на 1 травня 2026 року.

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Джерело: IGN

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