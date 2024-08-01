Джонатан Мейджорс каже, що вибір Доктора Дума для «Месників» замість Канґа «розбив йому серце»

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Marvel припинила співпрацю з актором, який грав Канґа Завойовника, через звинувачення у переслідуваннях, а наступні «Месники», які планувались з підзаголовком «Династія Канга» перетворила на «Месники: Судний день» з Доктором Думом, як головним лиходієм.

«В мене розбите серце», — відповів Мейджорс, коли сайт TMZ (через Variety) запитав його про реакцію на оголошення Marvel. «Я люблю Канґа. Але Доктор Дум — лиходій».

Marvel звільнила Мейджорса у той самий день, коли його визнали винним у двох злочинах — домаганні та нападі. Його персонаж мав стати «новим Таносом» MCU і відіграти провідну роль у фільмі «Месники: Династія Канґа».

Цікаво, що Роберт Дауні-молодший, який прийшов Мейджорсу на заміну в наступних, переосмислених «Месниках», і сам має історію юридичних проблем. Актора заарештували у 1996 році за зберігання героїну, кокаїну та незарядженої зброї та дали три роки випробувального терміну; надалі були й інші проблеми з законом, які змусили Marvel сумніватися, чи брати Дауні на роль Тоні Старка в «Залізній людині» 2008 року (до речі, кілька роками раніше Роберт пробувався й на роль Доктора Дума).

«Я вважаю справедливим, що містера Дауні зустріли і зустрічали з терпінням, цікавістю та любов’ю…», — сказав Мейджорс.

Він додав, що дуже хотів би повернутися до MCU, як Канґ:

«Я люблю Канґа. Якщо це те, чого хочуть фанати, і те, чого хоче Marvel, тоді давайте».

Мейджорса заарештували 25 березня 2023 року після того, як його тодішня дівчина Грейс Джаббарі звинуватила актора в нападі на неї на задньому сидінні приватного автомобіля після того, як взяла його телефон, щоб прочитати текстове повідомлення, яке він отримав від іншої жінки. Джаббарі стверджувала, що Мейджорс силою забрав у неї телефон, травмувавши палець на руці, а коли вона вийшла з автомобіля, вдарив її по потилиці й намагався силою заштовхнути назад в авто, порізавши вухо.

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