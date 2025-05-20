Витік зі зйомок «Месники: Судний день» показав знакову локацію MCU — з натяком на повернення «старої» лиходійки

Marvel

Нові відео зі знімального майданчика фільму «Месники: Судний день» натякають на появу знакового місця MCU — Мадріпуру, а з ним і на повернення антагоністки серіалу «Сокіл і Зимовий солдат».

У коміксах Мадріпур — це острівне місто-держава у Південно-Східній Азії, де мешкають різні лиходії. Певний період там провів і Росомаха, однак в екранізаціях Marvel місце дебютувало саме у серіалі «Сокіл і Зимовий солдат» 2021 року і було тісно пов’язане з персонажкою Шерон Картер (Емілі Ванкемп).

Шерон Картер є колишньою агенткою ЦРУ і племінницею засновниці S.H.I.E.L.D. Пеґґі Картер. У фільмах «Перший месник: Інша війна» і «Перший месник: Протистояння» вона допомагає Стіву Роджерсу і порушує закон, через що змушена втекти, тоді як в серіалі «Сокіл і Зимовий солдат» персонажка переховується в Мадріпурі. Саме Картер допомагає Сему Вілсону і Бакі Барнсу знайти вченого, який відтворив сироватку суперсолдата, але очевидно переслідує власні цілі. Наприкінці виявляється, що вона і є загадковим «королем» Мадріпуру Power Broker і новою антагоністкою, яка грає на два фронти.

Очевидно поява Мадріпуру в «Месники: Судний день» просто не може ігнорувати історію Картер, тож можливо ми побачимо продовження сюжетної арки персонажки. Хоча про приєднання Емілі Ванкемп на презентації акторів не оголошували, це може статися найближчим часом — оскільки в Marvel натякали, що раніше представлені 25+ персонажів на 5-годинному стрімі, це ще далеко не все.

Знімання фільму наразі тривають у Великій Британії, тож ми вже бачили кілька залаштункових кадрів, які серед іншого натякали, що принаймні частина дії відбуватиметься у Латверії — засніженій Батьківщині Доктора Дума, якого у фільмі зіграє колишня Залізна Людина Роберт Дауні-молодший.

Нагадаємо, що студія запланувала одразу дві нові стрічки про Месників й, окрім «Судного дня», випустить пряме продовження під назвою «Таємні війни» — обидві зрежисують брати Руссо («Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Завершення») за сценаріями ветерана MCU Стівена Макфілі. «Судний день» дебютує в кінотеатрах 1 травня 2026 року, а «Таємні війни» вийдуть за рік 7 травня.

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Джерело: Games Radar, IGN