Marvel звільнила творця мультсеріалу X-Men ’97 за тиждень до прем’єри

Marvel Studios звільнила Бо ДеМайо, творця майбутнього анімаційного серіалу X-Men ’97, що вийде за тиждень на Disney+. ДеМайо раніше продюсував і писав сценарії для іншого шоу Marvel, «Місячний лицар», а також працював над «Відьмаком» та «Зоряний шлях: дивні нові світи».

Час звільнення ДеМайо є незвичним, враховуючи, що прем’єра фільму X-Men ’97 має відбутися на Disney+ 20 березня. ДеМайо вважається творцем і виконавчим продюсером усього першого сезону серіалу. Він навіть закінчив писати сценарій для майбутнього другого сезону і вів переговори зі своєю командою про третій сезон, повідомляє The Verge.

Сторони поки не прокоментували це звільнення. ДеМайо, схоже, видалив свій акаунт в Instagram, де регулярно публікувалися новини про його роботу з Marvel. Також більше не активний його «цензурний» акаунт OnlyFans, який ДеМайо створив перед початком роботи над «Людьми Ікс 97».

X-Men ’97 продовжує сюжетну лінію мультсеріалу X-Men: The Animated Series, який виходив на екрани з 1992 по 1997 рік. У новий серіал повернулися деякі актори, зокрема Ленор Занн (яка озвучує Роуґ), Джордж Буза (Звір), Кел Додд (Росомаха), Едріан Хаф (Найткроулер), Кріс Бріттон (Містер Синістер) і Кріс Поттер (Гамбіт).

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