Disney+ випустив трейлер Marvel’s X-Men ’97 — продовження культового мультсеріалу 90-х

Стримінговий сервіс Disney+ та студія Marvel Animation випустили перший трейлер нового анімаційного серіалу X-Men ’97 («Люди Ікс 97»), що буде прямим продовженням X-Men: The Animated Series, який виходив на екрани телевізорів з 1992 по 1997 роки. В трейлер помістили ефекти, характерні для ЕЛТ-телевізорів.

Історія починається з того місця, де закінчився старий серіал, і трейлер показує, як команда намагається працювати разом після смерті Професора Ікс, який був серйозно поранений в кінці оригіналу. Глядачі можуть очікувати на той самий список мутантів, що і в оригінальному шоу, включаючи Циклопа як лідера команди, Росомаху, Джин Грей, Звіра, Шторм, Роуг, Гамбіта, Джубілє і Бішопа. Наприкінці трейлера показали Магнето.

X-Men ’97 від Marvel Animation стартує на Disney+ 20 березня і матиме 10 епізодів. Стримінговий сервіс ще не оприлюднив графік виходу серій, але зазвичай він додає по одній серії на тиждень для своїх шоу.

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