«Марвели» — український трейлер фільму про супергеройок, де Брі Ларсон, Іман Веллані та Тейона Перріс випадково обмінються здібностями

Повнометражний дебют Брі Ларсон у фільмі «Капітан Марвел» 2019-го року став хітом, зібравши $1 млрд у світовому прокаті. З огляду на успіх касових зборів та позитивні рецензії, продовження історії Керол Денверс було цілком очікуваним.

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На цей раз компанію Ларсон складуть зірка «Міс Марвел» Іман Веллані у ролі Камали Хан та Тейона Перріс у ролі Моніки Рамбо, і судячи з трейлеру, це тріо добряче повеселить глядачів. Супергеройки потрапляють у незручне становище, коли намагаються застосувати свої сили, оскільки щоразу обмінюються ними – тож цікаво, як у таких умовах вони зможуть протидіяти лиходіям.

До виходу трейлеру про фільм «Марвели» було не так багато інформація, оскільки Marvel Studios, як відомо, частенько замовчує свої проєкти. Проте композиторка Лора Карпман, яка працювала над стрічкою, заявила, що вона буде чудовою:

«Що я можу вам сказати, це буде чудово. І Камала повертається, а вона неймовірна. Люблю писати музику до її виступів, та й до всіх інших також».

«Марвели» — це третій фільм п’ятої фази кіновсесвіту Marvel, який виходить одразу після «Людина-мураха та Оси: Квантоманія» та «Вартових Галактики». Цікаво, як надалі відобразиться взаємозв’язок проєктів.

Саагар Шейх, Зенобія Шрофф і Мохан Капур повторять ролі брата, матері та батька Камали відповідно. Серед нових персонажів – Заві Ештон та Пак Со Джун; їх ролі не розголошували, хоча Ештон, схоже, зіграє лиходійку.

Режисер фільму Нія ДаКоста, а сценарист — Меган МакДоннелл. В українському прокаті «Марвели» з’являться 9 листопада.

Трейлер (український дубляж)

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