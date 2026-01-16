Новини Крипто 16.01.2026 comment views icon

Мер Нью-Йорка запустив токен, який одразу обвалився на 90%, а інвестори втратили понад $3,4 млн

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Ерік Адамс, колишній мер Нью-Йорка, на початку тижня анонсував запуск мемкоїна NYC Token. Вже через кілька годин після запуску появились ознаки rug pull – ліквідність токена було виведено, а ціна NYC Token впала спочатку приблизно на 80%, а згодом — більш ніж на 90%.

Нетипову активність із ліквідністю навколо токена зафіксувала платформа візуалізації ончейн-торгів Bubblemaps. За даними сервісу, гаманець (9Ty4M), пов’язаний із деплоєром токена, вивів близько $2,5 млн у USDC на піку ринку, а згодом повернув приблизно $1,5 млн після того, як ціна токена впала більш ніж на 60%. У Bubblemaps зазначили, що така модель поведінки нагадує суперечливий запуск токена LIBRA, під час якого ліквідність також зазнавала суттєвих маніпуляцій.

Дані: Х

Аналітичний акаунт Rune Crypto також повідомив у X, що з проєкту було виведено щонайменше $3,4 млн. Інший користувач X під ніком StarPlatinum також попередив, що проєкт виглядає сильно централізованим і несе підвищені ризики. Окремі джерела стверджують, що ліквідність проєкту зрештою була виведена повністю. У такому разі сукупні втрати інвесторів оцінюють приблизно у $3 430 000.

Дані: Х

На сайті проєкту зазначено, що токен розгорнуто в мережі Solana, а загальна пропозиція становить 1 млрд токенів. Також вказано, що 70% емісії буде віднесено до так званого “NYC Token Reserve” і не входитиме до запланованої циркулюючої пропозиції. За словами колишнього мера, озвученими на пресбрифінгу, NYC Token має на меті фінансувати ініціативи з протидії антиамериканізму, антисемітизму та іншим проблемам, які Адамс називає серед своїх пріоритетів. Доходи від токена, за даними New York Post, планували спрямовувати до неназваної некомерційної організації.

Дані: Х

“Так само як Walmart використовує блокчейн для управління ланцюгами постачання та прозорості, ми знаємо, що міста можуть працювати ефективніше. Використовуючи цей токен Нью-Йорка, ми продовжимо інвестувати в те, щоб зробити наше місто безпечнішим”, — заявив Адамс, цитує NYP.

Під час своєї каденції Адамс активно підтримував крипто- та технологічний сектори, обіцяючи перетворити найбільше місто США на “криптостолицю світу”. Хоча багато його блокчейн-ініціатив, зокрема використання ончейн-реєстрів, так і не були реалізовані, він провів перший криптосаміт міста в резиденції Грейсі-Меншн. Також Адамс підписав указ про створення Офісу цифрових активів і блокчейну для координації взаємодії між індустрією та владою і прийняв свої перші три зарплатні як мер у біткоїні та ефіріумі.

Дані: Х

Раніше Адамс підтримував ідею “NYC Coin”, створеного на інфраструктурі CityCoin, як і MiamiCoin, а також концепцію “BitBond”, що мала дозволити інвесторам отримувати фіксований дохід і вигоду від зростання ціни біткоїна. За словами Адамса, новий NYC Token не передбачає негайних виплат йому особисто. Імена співзасновників проєкту він на заході не розкрив.

Джерело: The Block

