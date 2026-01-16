Мер Нью-Йорка запустив токен, який одразу обвалився на 90%, а інвестори втратили понад $3,4 млн

Depositphotos

Ерік Адамс, колишній мер Нью-Йорка, на початку тижня анонсував запуск мемкоїна NYC Token. Вже через кілька годин після запуску появились ознаки rug pull – ліквідність токена було виведено, а ціна NYC Token впала спочатку приблизно на 80%, а згодом — більш ніж на 90%.

Нетипову активність із ліквідністю навколо токена зафіксувала платформа візуалізації ончейн-торгів Bubblemaps. За даними сервісу, гаманець (9Ty4M), пов’язаний із деплоєром токена, вивів близько $2,5 млн у USDC на піку ринку, а згодом повернув приблизно $1,5 млн після того, як ціна токена впала більш ніж на 60%. У Bubblemaps зазначили, що така модель поведінки нагадує суперечливий запуск токена LIBRA, під час якого ліквідність також зазнавала суттєвих маніпуляцій.

Аналітичний акаунт Rune Crypto також повідомив у X, що з проєкту було виведено щонайменше $3,4 млн. Інший користувач X під ніком StarPlatinum також попередив, що проєкт виглядає сильно централізованим і несе підвищені ризики. Окремі джерела стверджують, що ліквідність проєкту зрештою була виведена повністю. У такому разі сукупні втрати інвесторів оцінюють приблизно у $3 430 000.

На сайті проєкту зазначено, що токен розгорнуто в мережі Solana, а загальна пропозиція становить 1 млрд токенів. Також вказано, що 70% емісії буде віднесено до так званого “NYC Token Reserve” і не входитиме до запланованої циркулюючої пропозиції. За словами колишнього мера, озвученими на пресбрифінгу, NYC Token має на меті фінансувати ініціативи з протидії антиамериканізму, антисемітизму та іншим проблемам, які Адамс називає серед своїх пріоритетів. Доходи від токена, за даними New York Post, планували спрямовувати до неназваної некомерційної організації.

“Так само як Walmart використовує блокчейн для управління ланцюгами постачання та прозорості, ми знаємо, що міста можуть працювати ефективніше. Використовуючи цей токен Нью-Йорка, ми продовжимо інвестувати в те, щоб зробити наше місто безпечнішим”, — заявив Адамс, цитує NYP.

Під час своєї каденції Адамс активно підтримував крипто- та технологічний сектори, обіцяючи перетворити найбільше місто США на “криптостолицю світу”. Хоча багато його блокчейн-ініціатив, зокрема використання ончейн-реєстрів, так і не були реалізовані, він провів перший криптосаміт міста в резиденції Грейсі-Меншн. Також Адамс підписав указ про створення Офісу цифрових активів і блокчейну для координації взаємодії між індустрією та владою і прийняв свої перші три зарплатні як мер у біткоїні та ефіріумі.

Раніше Адамс підтримував ідею “NYC Coin”, створеного на інфраструктурі CityCoin, як і MiamiCoin, а також концепцію “BitBond”, що мала дозволити інвесторам отримувати фіксований дохід і вигоду від зростання ціни біткоїна. За словами Адамса, новий NYC Token не передбачає негайних виплат йому особисто. Імена співзасновників проєкту він на заході не розкрив.

Джерело: The Block