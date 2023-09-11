Meta має намір створити нову модель ШІ, яка не поступається GPT-4

За даними The Wall Street Journal, Meta активно купує чипи для навчання ШІ та будує центри обробки даних, щоб створити нового більш потужного чат-бота. Компанія сподівається, що її нове дітище буде таким самим ефективним, як GPT-4 від OpenAI. Судячи з наявної інформації, Meta планує розпочати навчання нової великої мовної моделі (LLM) на початку 2024 року.

Наголошується, що Meta закуповує більше чипів Nvidia H100, призначених для навчання ШІ, а також розширює свою інфраструктуру. Компанія не має наміру покладатися на хмарну платформу Microsoft Azure для навчання нового чат-боту. На початку цього року компанія зібрала групу для створення моделі з метою прискорення розробку інструментів ШІ, які можуть імітувати людські висловлювання.

Повідомляється, що цього року Meta зіткнулася з великою плинністю дослідників в галузі ШІ через поділ обчислювальних ресурсів між кількома проєктами LLM. Також компанія стикається із жорсткою конкуренцією у сфері генеративного штучного інтелекту. На додаток до OpenAI компанія Apple активно інвестує у свою власну модель ШІ Ajax. Google і Microsoft розширюють використання ШІ у своїх інструментах продуктивності, і Google хоче використовувати генеративний ШІ в Google Assistant. Amazon також розвиває ініціативи щодо впровадження генеративного ШІ, які можуть призвести до створення Alexa на базі чат-бота.

Джерело: The Verge