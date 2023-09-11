Новини IT-бізнес 11.09.2023 о 18:20

Meta має намір створити нову модель ШІ, яка не поступається GPT-4

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

За даними The Wall Street Journal, Meta активно купує чипи для навчання ШІ та будує центри обробки даних, щоб створити нового більш потужного чат-бота. Компанія сподівається, що її нове дітище буде таким самим ефективним, як GPT-4 від OpenAI. Судячи з наявної інформації, Meta планує розпочати навчання нової великої мовної моделі (LLM) на початку 2024 року.

Наголошується, що Meta закуповує більше чипів Nvidia H100, призначених для навчання ШІ, а також розширює свою інфраструктуру. Компанія не має наміру покладатися на хмарну платформу Microsoft Azure для навчання нового чат-боту. На початку цього року компанія зібрала групу для створення моделі з метою прискорення розробку інструментів ШІ, які можуть імітувати людські висловлювання.

Повідомляється, що цього року Meta зіткнулася з великою плинністю дослідників в галузі ШІ через поділ обчислювальних ресурсів між кількома проєктами LLM. Також компанія стикається із жорсткою конкуренцією у сфері генеративного штучного інтелекту. На додаток до OpenAI компанія Apple активно інвестує у свою власну модель ШІ Ajax. Google і Microsoft розширюють використання ШІ у своїх інструментах продуктивності, і Google хоче використовувати генеративний ШІ в Google Assistant. Amazon також розвиває ініціативи щодо впровадження генеративного ШІ, які можуть призвести до створення Alexa на базі чат-бота.

Джерело: The Verge

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Огляд незвичного вчительського ноутбуку
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/5465477701001294989-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/5465477701001294989-150x150.webp

Антон К

автор

Дописи
Трохи про: серія Mafia
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Дописи
CEX і DEX: розрізняємо види криптобірж
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg

Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати