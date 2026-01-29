Новини Крипто 29.01.2026 comment views icon

Металеве ралі триває: срібло обігнало біткоїн, а золото — ефіріум

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Металеве ралі триває: срібло обігнало біткоїн, а золото — ефіріум
Depositphotos

На цьому тижні срібло перегнало біткоїн за прибутовістю з 2017 року, пробивши позначку $115 за тройську унцію, а золото залишило позаду ефіріум, досягнувши $5 тис. за унцію. Разом з цим криптобіржа Binance провела лістинг цих металів.


У понеділок ціна срібла різко зросла до нового історичного максимуму, тимчасово перевищивши $117 за тройську унцію, після чого відкотилася до близько $105 до кінця торгів у США. Ралі триває з кінця 2017 року, коли срібло торгувалося близько $17 за унцію. Навіть після відкату метал все ще зріс приблизно на 517 %. Біткоїн, який досягав близько $20 тис. наприкінці 2017 року і зараз торгується близько $87-88 тис., зріс приблизно на 500 % за той самий період. Золото, яке встановило новий рекорд $5 107 за тройську унцію у понеділок, зросло трохи менше ніж на 300 % за той самий час.

Металеве ралі триває: срібло обігнало біткоїн, а золото — ефіріум
Дані: Investing.com

Спотова ціна золота перевищила $5 тис. за тройську унцію вперше в історії, досягаючи приблизно $5 080–$5 110/oz. У той же час ф’ючерси на золото для лютневих контрактів також торгувалися вище $5 079/oz. Ралі золота у 2025 році пов’язане з 64 % зростанням — один із найбільших щорічних приростів за десятиліття.

“Вау. Обсяг у $SLV — $32 млрд — безумовно найбільший обсяг будь-якого цінного паперу на планеті,” Для порівняння, SPDR S&P 500 ETF торгувався близько $24 млрд того дня, а Nvidia і Tesla — приблизно по $16 млрд кожна”, — написав Ерік Балчунас, старший аналітик ETF у Bloomberg Intelligence.

ETF, пов’язані зі сріблом, зазнали рекордної активності. iShares Silver Trust показав оборот понад $32 млрд, що приблизно в 15 разів перевищує середній денний обсяг і є найвищим серед усіх цінних паперів у світі. Для порівняння, SPDR S&P 500 ETF торгувався близько $24 млрд, а NVIDIA і Tesla — приблизно по $16 млрд кожна.


“Сьогодні вранці інвестори усвідомлюють нову реальність: золото вперше в історії досягло $5 000, а срібло перевищило $100. Теорія поведінкового інвестування каже, що інвестори мають упередження до таких психологічних рівнів, і це, ймовірно, підсилює рух”, — сказав Нік Пакрін, співзасновник Coin Bureau.

Ралі дорогоцінних металів триває кілька місяців, і роздрібні інвестори починають слідувати за трендом. Слабкість долара США (індекс долара впав понад 15 % від піку 2022 року) і структурний попит, пов’язаний із розвитком ШІ, також стимулюють споживання срібла, міді та інших промислових металів, що використовуються у дата-центрах, чипах та енергомережах.

Металеве ралі триває: срібло обігнало біткоїн, а золото — ефіріум
Дані: Investing.com

Ефіріум не зміг відновити імпульс під час ралі металів. Ціна ETH на кінець січня 2026 року коливається близько $2 877–$2 938, що значно нижче історичного максимуму, тоді як золото пробило $5 тис. за унцію, залишивши криптовалюту позаду. На цьому тлі Binance оголосила про запуск перпетуальних контрактів на золото (XAUUSDT) та срібло (XAGUSDT). Золото почало торгуватися на платформах Binance 5 січня, срібло — 7 січня 2026 року.

Джерело: The Block

Популярні новини

arrow left
arrow right
ЗМІ: Sony створює власну криптовалюту для оплати підписок та ігор PlayStation
Binance викрила інсайдерську торгівлю — після цього мем-токен, про який йшлося, злетів ще вище
Засновника блокчейну Terra До Квона засудили до 15 років: судді кажуть про $40 млрд втрат і 1 млн потерпілих, серед них – українці
У продажу з’явилося кільце Moodring, яке транслює рухи криптовалютних ринків на палець
Знецінення криптовалют після атак хакерів більш збиткове, ніж самі викрадення, — дослідження
Затриманий президент Венесуели Ніколас Мадуро має таємний резерв до 660 000 біткоїнів – вважають аналітики
Аналітики назвали криптовалюти, які першими досягнуть $200 млрд капіталізації у 2026 році: це XRP та Binance Coin
Невідомий криптохакер спокійно відмиває Ethereum зі скомпрометованого гаманця після зламу на $27 млн
22-річний американець визнав провину у відмиванні для синдикату $263 млн у криптовалюті
Подарунки під ялинку: у останні дні 2025 року Tether та Circle випустили стейблкоїнів на $1 млрд кожна
Реальне прийняття стейблкоїнів у криптосфері становить лише близько 1% від оцінок
Кількість переглядів криптоконтенту на YouTube впала до найнижчого рівня за 5 років
У Малайзїї на майнерів, які вкрали енергії на понад $1 млрд, полюють за допомогою дронів та тепловізорів
Тривають змагання з криптовалютного трейдингу Human vs AI: “живі” трейдери перемагають штучний інтелект
Міністерство Фінансів та ДПС України роз’яснили сплату податків на криптовалюти за допомогою умовного трейдера Юрія
США потрібна Гренландія для дешевого майнінгу біткоїна, – вважають американці
Заплатив за товар вартістю майже 100 тис. грн недійсними криптотокенами: поліцейські викрили жителя Одеси у шахрайстві
Хешрейт біткоїна впав на рекордні 4%: розбіг прогнозів на рік коливається від $78 500 до $200 000
У 2025 році задокументовано понад 60 масштабних насильницьких крадіжок криптовалют: жертвою може стати не лише мільйонер
USDT розбрату: Tether збирає рекордний резерв золота, S&P Global знижує рейтинг до мінімального
MetaMask додав у гаманець прогнози Polymarket та страховку транзакцій до $10 000
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати