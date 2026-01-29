Металеве ралі триває: срібло обігнало біткоїн, а золото — ефіріум

Depositphotos

На цьому тижні срібло перегнало біткоїн за прибутовістю з 2017 року, пробивши позначку $115 за тройську унцію, а золото залишило позаду ефіріум, досягнувши $5 тис. за унцію. Разом з цим криптобіржа Binance провела лістинг цих металів.





У понеділок ціна срібла різко зросла до нового історичного максимуму, тимчасово перевищивши $117 за тройську унцію, після чого відкотилася до близько $105 до кінця торгів у США. Ралі триває з кінця 2017 року, коли срібло торгувалося близько $17 за унцію. Навіть після відкату метал все ще зріс приблизно на 517 %. Біткоїн, який досягав близько $20 тис. наприкінці 2017 року і зараз торгується близько $87-88 тис., зріс приблизно на 500 % за той самий період. Золото, яке встановило новий рекорд $5 107 за тройську унцію у понеділок, зросло трохи менше ніж на 300 % за той самий час.

Спотова ціна золота перевищила $5 тис. за тройську унцію вперше в історії, досягаючи приблизно $5 080–$5 110/oz. У той же час ф’ючерси на золото для лютневих контрактів також торгувалися вище $5 079/oz. Ралі золота у 2025 році пов’язане з 64 % зростанням — один із найбільших щорічних приростів за десятиліття.

“Вау. Обсяг у $SLV — $32 млрд — безумовно найбільший обсяг будь-якого цінного паперу на планеті,” Для порівняння, SPDR S&P 500 ETF торгувався близько $24 млрд того дня, а Nvidia і Tesla — приблизно по $16 млрд кожна”, — написав Ерік Балчунас, старший аналітик ETF у Bloomberg Intelligence.

ETF, пов’язані зі сріблом, зазнали рекордної активності. iShares Silver Trust показав оборот понад $32 млрд, що приблизно в 15 разів перевищує середній денний обсяг і є найвищим серед усіх цінних паперів у світі. Для порівняння, SPDR S&P 500 ETF торгувався близько $24 млрд, а NVIDIA і Tesla — приблизно по $16 млрд кожна.





“Сьогодні вранці інвестори усвідомлюють нову реальність: золото вперше в історії досягло $5 000, а срібло перевищило $100. Теорія поведінкового інвестування каже, що інвестори мають упередження до таких психологічних рівнів, і це, ймовірно, підсилює рух”, — сказав Нік Пакрін, співзасновник Coin Bureau.

Ралі дорогоцінних металів триває кілька місяців, і роздрібні інвестори починають слідувати за трендом. Слабкість долара США (індекс долара впав понад 15 % від піку 2022 року) і структурний попит, пов’язаний із розвитком ШІ, також стимулюють споживання срібла, міді та інших промислових металів, що використовуються у дата-центрах, чипах та енергомережах.

Ефіріум не зміг відновити імпульс під час ралі металів. Ціна ETH на кінець січня 2026 року коливається близько $2 877–$2 938, що значно нижче історичного максимуму, тоді як золото пробило $5 тис. за унцію, залишивши криптовалюту позаду. На цьому тлі Binance оголосила про запуск перпетуальних контрактів на золото (XAUUSDT) та срібло (XAGUSDT). Золото почало торгуватися на платформах Binance 5 січня, срібло — 7 січня 2026 року.

Джерело: The Block