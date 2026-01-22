Новини Крипто 22.01.2026 comment views icon

За останній тиждень Ethereum тричі фіксував абсолютні рекорди за всю історію блокчейну

Андрій Шадрін

Минулого тижня Ethereum побив одразу три рекорди: історичний максимум транзакцій (більше 2,4 млн), рекордний сплеск створення нових адрес (майже 400 тис. на добу) і безпрецедентний попит на стейкінг.

17 січня семиденне ковзне середнє кількості транзакцій у мережі Ethereum сягнуло 2,43 млн, каже The Block. Це найвищий рівень за всю історію блокчейну. Попередній максимум тримався з травня 2021 року. Поточне зростання почалося в середині грудня 2025 року — одразу після запуску оновлення Fusaka в мейннеті. Хардфорк розширив простір blobs і запровадив PeerDAS (Peer Data Availability Sampling), що знизило навантаження на мережу.

Паралельно впали комісії: середня плата за газ у розрахунку 7DMA опустилася до $0,15 станом на 17 січня — це мінімум за весь час спостережень. Ліміт газу на блок було збільшено з 45 млн до 60 млн, що підвищило пропускну здатність мережі та знизило комісії для користувачів, включно з транзакціями на Layer 2. Частка транзакцій стейблкоїнів у загальному обсязі мережі оцінюється приблизно в 35-40 %.

За останній тиждень Ethereum тричі фіксував абсолютні рекорди за всю історію блокчейну
Дешеві транзакції різко підштовхнули активність, але одночасно вдарили по механізму спалювання ETH. Через низькі збори обсяги burn скоротилися, і Ethereum знову став інфляційним. За даними Ultrasound Money, пропозиція монети зараз зростає приблизно на 0,8% на рік. Динаміку додатково посилює збільшення кількості ETH у стейкінгу. Понад 36 млн ETH (30 % пропозиції) наразі заблоковані у стейкінгу, що є історичним максимумом. Крім того, окремі оцінки комісій для свопів у мережі опускалися до $0,04.

За останній тиждень Ethereum тричі фіксував абсолютні рекорди за всю історію блокчейну
За кілька днів до рекорду з транзакцій мережа оновила ще один максимум. 14 січня Ethereum зафіксував рекордний приплив нових адрес. За даними Santiment, середньодобове зростання кількості гаманців у тижневому розрізі досягло 327 100. Абсолютний пік припав на 11 січня, коли за добу було створено 393 600 нових адрес — найбільше за всю історію мережі. Нагадаємо, що наприкінці минулого року Ethereum також встановив історичний рекорд швидкості (24 тис. транзакцій за секунду).

За останній тиждень Ethereum тричі фіксував абсолютні рекорди за всю історію блокчейну
На тлі цього попит на стейкінг Ethereum різко зріс. Черга на вихід ETH зі стейкінгу наразі дорівнює нулю, тоді як черга на вхід становить 2 597 838 ETH. Це найвищий показник за останні 2,5 року і пряме свідчення того, що користувачі активно заводять монети у стейкінг, попри зростання інфляції активу. Geoffrey Kendrick з Standard Chartered прогнозує, що 2026 рік стане роком Ethereum через зростання активності мережі та стейкінгу.

За останній тиждень Ethereum тричі фіксував абсолютні рекорди за всю історію блокчейну
Ці показники разом формують чіткий сигнал: Ethereum переходить у фазу інтенсивного використання, а не спекулятивного затишшя. Мережа працює на межі історичних навантажень, але плата за це — зміна грошової моделі ETH, де активність більше не конвертується автоматично в дефіцит. Далі ринок отримає відповідь на ключове питання: чи здатен реальний попит на використання Ethereum утримувати цінність активу за умов інфляції та рекордного обсягу монет у стейкінгу.

