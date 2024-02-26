Microlino Lite – компактний міський електромобіль з пробігом 100-177 км та вартістю оренди €156 на місяць

Швейцарська компанія Micro представила на Женевському автосалоні серійну версію свого надкомпактного двомісного електромобіля Microlino Lite. Це авто призначено для пересування містом, завантаженими та вузькими вуличками.

Невеличкий автомобіль чудово підходять для міських поїздок на роботу, швидких поїздок на ринок, підвезення дитини до школи та транспортування домашнього улюбленця. Невеличкі розміри дозволяють розмістити відразу 3 Microlino Lite на одному паркувальному місці для позашляховика. Завдяки своїм характеристикам в деяких країнах таким авто навіть можуть керувати підлітки у віці від 14 років – достатньо мати права на управління мопедом. Мікрокар оснащений люком у даху та 230-літровим багажником.

Microlino Lite має сталеву цільну конструкцію. Розміри авто становлять 2,5 м у довжину, 1,47 м у ширину та 1,5 м у висоту. Вага – менш як 600 кг. З двигуном потужністю 6 кВт (пікова потужність 9 кВт) електромобіль класифікується як транспортний засіб L6e, а отже кожен, хто має права на мопед класу AM, може керувати ним у Європі. Автомобіль розвиває максимальну швидкість 45 км/год.

В базовій версії Microlino Lite комплектується батареєю місткістю 5,5 кВт-год, яка забезпечує приблизно 100 км автономного пробігу. Також пропонується батарея місткістю 11 кВт-год, яка дозволяє збільшити автономність до 177 км. Батарея на 5,5 кВт-год може заряджатися від 0 до 80% приблизно за 2 години від зарядного пристрою Type 2 потужністю 2,2 кВт-год, тоді як більша батарея потребує приблизно 4 годин.

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Електромобіль Microlino Lite пропонуватимуть в оренду. Початкову модель можна буде взяти за 149 швейцарських франків на місяць (близько €156 або $169) за 48-місячну оренду за умови пробігу 5000 км на рік. Це приблизно вдвічі більше, ніж деякі люди платять за підписку на електровелосипед Swapfiets. Авто з’явиться в Європі вже цього літа.

Джерело: The Verge

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