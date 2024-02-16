Microsoft: чотири ексклюзиви Xbox вийдуть на PS5 і Nintendo Switch

Корпорація стартує з чотирьох ігор, однак у майбутньому може збільшити цю кількість.

«У мене є фундаментальне переконання, що протягом наступних п’яти чи десяти років ігри, які є ексклюзивними для одного апаратного забезпечення, будуть становити все меншу й меншу частину ігрової індустрії», — сказав голова відділу ігор Microsoft Філ Спенсер у подкасті Xbox.

Microsoft поки відмовилась оприлюднити назви, однак за словами джерел The Verge, знайомих з планами компанії, ймовірно, мова йде про Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves і Grounded.

Також ходили чутки, що Microsoft може запустити Starfield та Indiana Jones на PS5, але Спенсер виключає їхню появу у списку з перших чотирьох назв, хоча й розглядає таку можливість у майбутньому.

«Не думаю, що ми, як індустрія, повинні виключати, що гра колись буде доступна на будь-якій іншій платформі», — каже Спенсер. «Ми зосереджені поки на цих чотирьох іграх і набираємось досвіду. Над іншими франшизами ми не працюємо».

То навіщо Microsoft запускати ексклюзиви Xbox на конкурентних платформах? Компанія каже про необхідність розвитку ігрового напрямку «для забезпечення довгострокового успіху як для Xbox, так і для галузі в цілому». Завдяки придбанню Activision Blizzard ігровий бізнес Microsoft став більшим, ніж підрозділ Windows, однак бізнес Xbox у цілому все ще потребує розвитку. Продажі консолей Xbox Series S і X від Microsoft відстають від Sony PlayStation 5, і Спенсер раніше визнав, що потік передплат на Xbox Game Pass сповільнюється. Таким чином, доходи від контенту можуть стати гарним джерелом зростання.

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