Microsoft на базі HoloLens та Azure створить віртуальну інтерактивну модель космосу для Космічних сил США

Космічні сили США уклали угоду з Microsoft на суму $19,8 млн на розробку середовища навчання у віртуальній та змішаній реальності. Ця угода розширює сферу застосування хмари Azure на космічні програми.

Однорічний контракт покликаний продовжити роботу над інструментом космічного моделювання доповненої реальності, який Microsoft почала розробляти минулого року для Командування космічних систем (Space Systems Command) у Лос-Анджелесі.

Система, що отримала назву I3E (Integrated, Immersive, Intelligent Environment ─ «Інтегроване, іммерсивне, інтелектуальне середовище»), включає гарнітури Microsoft HoloLens, хмарну платформу Azure і мережеву структуру для створення доповненої реальності спільного використання. Разом ці технології дозволяють створити інтерактивну модель космосу з масштабованими орбітальними об’єктами, якими користувачі можуть маніпулювати в режимі реального часу.

Завдяки I3E Космічні сили отримають доступ до фізичного моделювання поведінки супутників, інструментів розвідувального аналізу та космічних військових ігор. Про це заявив полковник Річард Кніслі, старший керівник матеріально-технічного забезпечення Комерційного космічного управління Командування космічних систем.

«Ця технологія дає неперевершений досвід, що дозволяє краще зрозуміти космічну сферу», – заявив Кніслі. «Нам необхідно використовувати всі можливості і співпрацювати з галуззю, щоб дозволити нашим членам залишатися попереду в цьому середовищі, що швидко змінюється».

За словами співробітників Космічних сил, які використовували I3E для навчання, система дає унікальне уявлення про динаміку космосу.

Джерело: spacenews

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