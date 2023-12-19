Новини Авто 19.12.2023 о 11:15 comment views icon

Microsoft об’єдналася з TomTom, щоб принести в авто розмовного помічника на штучному інтелекті

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft об’єдналася з TomTom, щоб принести в авто розмовного помічника на штучному інтелекті

Компанія TomTom оголосила про створення у співпраці з Microsoft «повністю інтегрованого розмовного автомобільного помічника на основі штучного інтелекту», який повинен з’явитися на інформаційно-розважальних платформах у найближчому майбутньому. Компанія зробила кілька сміливих заяв щодо ШІ, заявивши, що він запропонує «досконалу голосову взаємодію» і дасть змогу користувачам спілкуватися природним чином для навігації, пошуку зупинок на маршруті, управління бортовими системами, відкривання вікон і майже всього, що водії роблять під час руху.

Компанія, найбільш відома своїми GPS-платформами, співпрацювала з Microsoft для розробки цього ШІ-асистента. Технологія використовує великі мовні моделі OpenAI, а також продукти Microsoft, такі як Azure Cosmos DB та Azure Cognitive Services. Cosmos DB — це багатомодельна база даних, а Cognitive Services — набір API для використання в застосунках зі штучним інтелектом, передає Engadget.

TomTom обіцяє, що голосовий асистент можна буде інтегрувати у різноманітні інтерфейси, пропоновані великими автовиробниками, заявляючи, що автомобільна компанія збереже право власності на свій бренд. Так це може почати з’являтися в автомобілях різних виробників. Компанія поки не оголосила про остаточне партнерство з відомими виробниками транспортних засобів.

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