Microsoft оновила та відкрила чатбот Bing для публічного тестування — доступні мультимедійні відповіді, бронювання ресторанів, історії чатів та інше

Корпорація Microsoft представила велике оновлення для власного ШІ-чатбота – відтепер Bing (доступ до якого відтепер можна отримати без списку очікування) додає у відповіді зображення та відео, зберігає історії чатів, бронює ресторани та отримує розумнішу інтеграцію з браузером Edge.

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Нова функція Actions, яка відтепер доступна в чатботі Bing та Edge, дозволяє використовувати штучний інтелект для виконання завдань без необхідності переходу на інші сайті. Чатбот, до прикладу, зможе порекомендувати ресторан і одразу його забронювати на зручний для вас час просто в інтерфейсі чату; а якщо ви шукаєте фільм для перегляду – Bing самостійно обере необхідну службу та відкриє сайт, щоб його відтворити. Microsoft ще не розкрила повний перелік партнерів, сервіси яких будуть доступні для запитів Bing – але на демонстрації були використані OpenTable для бронювання ресторанів і Apple TV для пошуку фільмів.

Також відтепер чатбот зберігатиме історії розмов, а його відповіді будуть мультимедійними – він зможе, відповідно до запиту, надати фото, діаграми, графіки чи відео; а вбудована функція Bing Image Creator для створення зображень відтепер підтримує понад 100 мов.

Під час використання Bing в браузері Edge і натискання на одне з посилань у відповіді – відкриється сторінка сайту, а сам чат переміститься на бічну панель для того, щоб і надалі йому можна було ставити питання (подібну функцію розглядають і для Edge mobile). Для опції створення тексту в браузері додадуть параметри налаштування тону розмови.

Згодом Microsoft планує додати у Bing функції експорту – для того, щоб ділитися відповідями чатбота в Twitter чи переносити їх в документ Word, а також експериментує з персоналізацією сеансів з чатботом, щоб у подальших розмовах він міг використовувати контекст з попередніх. Ну і чекаємо на мультимодальну підтримку, над якою вже працює компанія – функція, що дозволить завантажувати зображення для пошуку певного вмісту (наприклад, щоб попросити Bing пошукати шафу, схожу на меблі, які вже є в вашому інтер’єрі).

Анонси Microsoft з’явились за тиждень до щорічної конференції розробників Google I/O. Пошуковий гігант заступив власного чатбота Bard у ранньому доступі наприкінці березня і тепер намагається його вдосконалити, щоб не відставати від конкурентних Bing і ChatGPT. Також наприкінці місяця відбудеться власна конференція Microsoft Build, де можливо анонсують ще більше нових функцій для її ШІ-чатбота.