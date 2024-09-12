Microsoft Photos у Windows додає візуальний пошук зображень через Bing

Microsoft оголосила, що в останньому оновленні програми Photos («Фотографії») у Windows буде представлена ​​нова функція пошуку зображень.

Коли ви відкриваєте зображення у програмі «Фотографії», у нижній частині вікна ви побачите кнопку для функції «Візуальний пошук за допомогою Bing». Як видно з назви, ця кнопка виконуватиме пошук зображень через пошукову систему Microsoft Bing. Коли ви натискаєте цю кнопку, у браузері вашої системи за замовчуванням відкривається нова вкладка, яка виконує пошук зображень у Bing за зображенням, наразі відкритим у «Фотографіях».

Результати пошуку зображень включають усі типи зображень, які виглядають схожими на шукані, а також пов’язані продукти та пов’язаний вміст, який може бути корисним. Наприклад, запустивши пошук зображень на фотографії знаменитості, ви можете побачити капелюх або піджак, які вони носять.

Це оновлення також містить ще одну корисну функцію: можливість синхронізувати та переглядати ваші фотографії iCloud у Windows 10. Користувачам стане доступним розділ «Фотографії iCloud» на лівій бічній панелі, де буде запропоновано встановити iCloud для Windows і ввійти за допомогою свого Apple ID, щоб синхронізувати фотографії iCloud. Зазначимо, користувачі Windows 11 уже можуть це робити, тому це нововведення лише для Windows 10.

Серед інших оптимізацій цього оновлення – покращена навігація в програмі «Галерея», можливість завжди запускати «Фотографії» у фоновому режимі та можливість клацнути правою кнопкою миші зображення у Провіднику файлів і негайно редагувати його у «Фотографіях».

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На цей час дане оновлення доступне для користувачів Windows 11 в рамках програми Insider. Згодом воно буде розгорнуте для користувачів Windows 10 у каналах Beta та Release Preview. А потім відбудеться загальний реліз.

Джерело: pcworld

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