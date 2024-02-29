API DirectSR: Microsoft Nvidia, AMD та Intel працюють над покращенням апскейлінгу в ПК-іграх

Microsoft представила новий API для Windows, покликаний забезпечити розробникам ігор безпроблемну інтеграцію функцій масштабування за допомогою штучного інтелекту у надвисокій роздільній здатності від Nvidia, AMD та Intel.

Керівник програми Джошуа Такер описує новий API DirectSR від Microsoft як «відсутню ланку» між іграми та технологіями надвисокої роздільної здатності, і каже, що він має забезпечити «більш плавну та ефективну роботу, яка масштабується на різних апаратних засобах».

Цей API уможливлює мульти-вендорну SR [надвисоку роздільну здатність] за допомогою загального набору входів і виходів, дозволяючи один шлях коду для активації різних рішень, включаючи Nvidia DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution та Intel XeSS.

Допис у блозі з’явився через кілька тижнів після того, як у тестовій версії Windows 11 була помічена функція «Автоматична надвисока роздільна здатність», яка обіцяла «використовувати штучний інтелект, щоб підтримувані ігри відтворювалися більш плавно і з покращеною деталізацією». Тепер, схоже, ця функція буде підключатися до існуючих технологій надвисокої роздільної здатності, таких як DLSS, FSR і XeSS, а не пропонувати альтернативу на рівні Windows, передає The Verge.

Microsoft заявляє, що новий API буде доступний незабаром через попередню версію Agility SDK. Трохи більше інформації про використання DirectSR буде під час сесії для розробників на майбутній Конференції розробників ігор (GDC). Вона відбудеться 21 березня, і в ній візьмуть участь представники як Microsoft, так і Nvidia та AMD.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!