Microsoft пропонуватиме користувачам Windows 11 вимикати небажані сповіщення за допомогою… ще одного сповіщення

Багато програм, вбудовані та сторонні, «хочуть» надіслати вам повідомлення у Windows 11 – переважним чином абсолютно марні. Microsoft знає про це і хоче змінити це. Нова функція під назвою “Розумна відмова” (Smart opt-out) зменшить кількість спаму подібними повідомленнями.

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Програма «Безпека Windows» регулярно надсилає попередження після перевірки безпеки на комп’ютері. Повідомлення надсилає програму «Погода», сайти з підпискою через Microsoft Edge або Chrome та багато інших програм. У сукупності велика кількість повідомлень є проблемою, враховуючи, що не завжди очевидно, як їх вимкнути.

Змінити ситуацію Microsoft хоче… ще одним повідомленням. Воно буде рекомендувати вимкнення повідомлення від програм, з якими користувач не взаємодіє регулярно. Наприклад, якщо ви не взаємодіяли з повідомленнями Outlook протягом місяця, ви отримаєте пропозицію “Вимкнути повідомлення від Outlook?” і два варіанти відповіді: відключити та не змінювати. Інтелектуальна відмова не вплине на потрібні повідомлення.

Зміни стосуватимуться і високопріоритетних повідомлень, у тому числі від сторонніх програм. За бажанням користувача, вони зможуть обходити режим Focus Assist («Не турбувати»). Вибір буде здійснюватися так само: через повідомлення з двома варіантами відповіді. У повідомленні також з’явиться кнопка перегляду.

Появу нового способу роботи з повідомленнями Windows 11 слід очікувати протягом кількох місяців.

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Джерело: Windows Latest