Microsoft Build 2023 відбудеться 23-25 травня — на ній розкажуть про майбутнє Windows 11, а також Bing та Edge на ШІ ChatGPT

Рівно тиждень тому стала відома дата проведення конференції Google I/O 2023 (10 травня), а зараз Microsoft остаточно визначилася та позначила в календарі власну Build, де з року в рік анонсують важливі оновлення головних продуктів компанії для розробників та звичайних користувачів. Цьогорічний захід пройде 25-27 травня в Сіетлі у гібридному форматі — планується «жива» презентація та онлайн-трансляції.

Минулого року з огляду на пандемію COVID-19 та епідеміологічну ситуацію Microsoft провела віртуальну та класичну презентацію з дуже обмеженою кількістю учасників. Конференція Build насамперед надає можливість розробникам, студентам, інженерам, інженерам і технологічним професіоналам дізнатися більше про продукти Microsoft. Водночас вона слугує майданчиком для демонстрації важливих оновлень Windows, офісних програм і сервісів компанії, що задають вектор подальшого розвитку та мають значний вплив на всю IT-індустрію.

📣 Calling all devs! Connect with product experts, industry disruptors, and cutting-edge partners to share ideas to build the future. 🌎 Digitally: May 23–24

🏙️ In person in Seattle, WA: May 23–25 Register now for #MSBuild—made by and for developers: https://t.co/tqMCPTVe1C pic.twitter.com/EmTQkGZOAc — Microsoft Developer (@msdev) March 14, 2023

Попередні воркшопи почнуться 22 травня, а головна презентація першого дня, яку традиційно відкриє виступ генерального директора Microsoft Сатья Наделли відбудеться 23 травня. Саме в цей день очікуються всі головні анонси.

Щодо анонсів, в межах Build 2023 варто очікувати анонсів, пов’язаних з Windows 11, а також Bing і Edge із покращеним штучним інтелектом. Тільки вчора OpenAI, яку щедро фінансує Microsoft, випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ, яку розробник називає найдосконалішою на сьогодні. Як з’ясувалося, новий Bing дійсно опирається на модель GPT-4, яка розуміє не лише текст, а й зображення.

Microsoft вже запустила сторінку Build 2023 та відкрила реєстрацію для розробників. Зауважте, що вхід на «живий» захід доведеться заплатити, тоді як подивися пряму трансляцію зможуть всі охочі абсолютно безплатно.

Тепер залишилося дізнатися дати проведення конференції Apple WWDC, яка традиційно відбувається на початку червня. Та вже зараз можна бути певним, що цьогоріч, на щастя, три найбільші події першої половину року у головних IT-компанії світу не накладаються одна на одну.