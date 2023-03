Microsoft Build 2023 відбудеться 23-25 травня — на ній розкажуть про майбутнє Windows 11, а також Bing та Edge на ШІ ChatGPT

Рівно тиждень тому стала відома дата проведення конференції Google I/O 2023 (10 травня), а зараз Microsoft остаточно визначилася та позначила в календарі власну Build, де з року в рік анонсують важливі оновлення головних продуктів компанії для розробників та звичайних користувачів. Цьогорічний захід пройде 25-27 травня в Сіетлі у гібридному форматі — планується «жива» презентація та онлайн-трансляції.

Минулого року з огляду на пандемію COVID-19 та епідеміологічну ситуацію Microsoft провела віртуальну та класичну презентацію з дуже обмеженою кількістю учасників. Конференція Build насамперед надає можливість розробникам, студентам, інженерам, інженерам і технологічним професіоналам дізнатися більше про продукти Microsoft. Водночас вона слугує майданчиком для демонстрації важливих оновлень Windows, офісних програм і сервісів компанії, що задають вектор подальшого розвитку та мають значний вплив на всю IT-індустрію.

