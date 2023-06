Microsoft добавит «избранные» игры PC Game Pass в NVIDIA GeForce Now

Microsoft анонсировала добавление игр из каталога PC Game Pass в облачный сервис NVIDIA GeForce Now. По словам Сары Бонд, главы отдела создания Xbox, пользователи смогут пользоваться своим каталогом PC Game Pass на всех устройствах с поддержкой GeForce Now.

«Это позволит играть в каталог PC Game Pass на любом устройстве, на которое транслируется GeForce Now, например на ПК с низкими характеристиками, Mac, Chromebook, мобильных устройствах, телевизорах и т. д. Мы будем разворачивать это в ближайшие месяцы», — Джо Скребельс, главный редактор Xbox Wire.

Пользователи GeForce Now смогут «транслировать избранные компьютерные игры из библиотеки» – судя по формулировке, не похоже, что это речь идет о 100% игр из каталога. Ранее обещанная поддержка Microsoft Store в GeForce Now выходит за рамки отдельных покупок и распространяется на подписку PC Game Pass. NVIDIA ранее заявляла о поддержке магазина Microsoft в GeForce Now «в ближайшие месяцы» – скорее всего, PC Game Pass появится в те же сроки.

Владельцы PC Game Pass смогут играть в облаке используя уровень производительности RTX 4080. Тестирование The Verge показало, что тариф RTX 4080 в GeForce Now намного превосходит по производительности собственное предложение Xbox Cloud Gaming от Microsoft.

Microsoft заключила десятилетнее соглашение с NVIDIA о лицензировании игр Xbox для ПК в GeForce Now в рамках поддержки сделки с Activision Blizzard. Пока еще не состоявшаяся покупка включает и доступ к играм Activision Blizzard, если усилия регуляторов позволят Microsoft приобрести компанию.

Источник: The Verge