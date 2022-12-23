Microsoft повідомила, що три майбутні гри Bethesda стануть ексклюзивами Xbox та ПК

Microsoft у своїй відповіді на позов FTC, спрямований на блокування угоди з Activision Blizzard за $68,7 млрд, пише, що обрала три ексклюзиви Bethesda для Xbox.

Уже відомо, що в перелік увійде космічна RPG Starfield, і схоже, що Elder Scrolls VI також проігнорує PlayStation та Nintendo.

Нині юристи Microsoft стверджують, що мають ще один ексклюзив Xbox від Bethesda.

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“Xbox очікує, що три майбутні гри (які призначені для самостійної гри або гри у невеликих групах) будуть ексклюзивними для Xbox та ПК”, — йдеться у заяві Microsoft.

Яким може бути цей третій ексклюзив? Ну, Bethesda нині розробляє гру за мотивами пригод Індіани Джонса, також скоро має вийти Fallout 5. Є ще корпоративний екшен Redfall, який був відкладений до 2023 року.

Протягом багатьох років Microsoft купує студії для підтримки ексклюзивів Xbox (і Game Pass), однак останнім часом ситуація стала напруженою. Компанія пообіцяла, що Call of Duty з‘являтиметься на PlayStation — крок, який може переконати регуляторів дозволити угоду з Activision Blizzard.

Джерело: The Verge