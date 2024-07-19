Новини WTF 19.07.2024 о 15:02 comment views icon

Не зараз, Intel! Виробник процесорів запустив опитування про «улюблену комп’ютерну епоху» у розпал масштабного IT-збою

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Не зараз, Intel! Виробник процесорів запустив опитування про «улюблену комп’ютерну епоху» у розпал масштабного IT-збою

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Доки увесь світ намагається подолати наслідки збою, спричинені помилкою в оновленні антивіруса CrowdStrike, Intel запускає опитування про улюблену комп’ютерну епоху.

На офіційній британській сторінці виробника процесора у Twitter (X) вийшла публікація із запитанням про улюблену комп’ютерну епоху користувачів. Серед варіантів: 1990, 2000, 2010 та нинішні роки.

Intel посеред масштабного IT-збою у світі запустила опитування про «улюблену комп'ютерну епоху»

Все б нічого, але її запустили сьогодні по обіді — просто у розпал масштабного збою внаслідок оновлення CrowdStrike (і досі не видалили). В коментарях читачі вже змагаються в дотепності: один написав «точно не 2024-й», а інший запропонував варіант «crowdstrike era».

Ймовірно, публікація була запланована заздалегідь, а можливо таким чином менеджери соцмереж Intel вирішили вчасно привернути до себе увагу. Наразі у відповідях лідирує варіант 2020-х років.

Внаслідок збою CrowdStrike сьогодні постраждали IT-системи по всьому світу (зачепило й Україну, де користувачі повідомляли про проблеми з сервісами monobank, Нової пошти та перебої у мережі Vodafone). У світі наразі скасовано близько 1100 авіарейсів, а CNN пишуть про колапс в аеропортах. Також наразі не працюють деякі вокзали, банки, телебачення та лікарні, у США повідомляють про збої в роботі екстрених служб і 911.

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