Збій у роботі Vodafone, monobank і електронній системі «Нова пошта». Що відомо?

Зранку 19 липня українці почали масово скаржитися на роботу мобільного оператора Vodafone, також фіксувались збої у роботі електронних систем Sense Bank і «Нової пошти».

Клієнти мобільного оператора зокрема скаржились на недоступність дзвінків (виклик, по суті, просто завершується короткими гудками) та застосунку, тоді як мобільний інтернет працює безперешкодно.

«Сьогодні вранці протягом години спостерігались складнощі в отриманні послуг у частини абонентів Vodafone в усіх регіонах України. Фахівці компанії оперативно зреагували на ситуацію, і з 9:20 надання усіх основних послуг поступово відновлюється. Причиною став збій в роботі глобальних інформаційних систем, який вплинув на інфраструктуру багатьох компаній світу», — кажуть в Vodafone.

В Новій пошті тим часом заявили, що збій пов’язаний із деякими програмними оновленнями, а роботу відновлять найближчим часом.

Також виникли технічні проблеми із доступом до застосунку Sense Bank: зокрема не відображались продукти, картки та рахунки, а оплата послуг була недоступною.

«Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше», — сказали у пресслужбі.

Також повідомляють про проблеми зі створеннями «банок» в monobank.

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Ймовірно, сьогоднішні збої (не лише в Україні, а й по всьому світу) пов’язані з масовим оновленням корпоративного антивірусного програмного забезпечення CrowdStrike, яке було опубліковано з помилкою, що власне призвело до певних проблем з операційними системами користувачів цього продукту.