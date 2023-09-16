Microsoft тестує AI writing у браузері Edge – зручне та швидке редагування тексту в інтернеті за допомогою ШІ

Microsoft Edge невдовзі може змінити світ блогів, журналістики та написання електронних листів за допомогою нового інструменту AI writing. Ця функція працює на основі GPT-4 та Bing AI та допомагає створювати тексти для інтернету.

Можна буде виділити текст на будь-якій вебсторінці та попросити Microsoft Edge переписати його у бажаному тоні, довжині тощо. AI writing повністю настроюється та працює як вікно Compose, що доступне через бічну панель. Однак основна відмінність між обома функціями полягає в тому, що AI writing інтегровано у мережу.

Завдяки інтеграції ШІ в Edge можна швидко генерувати ідеї для написання, опрацювання, переписування, зміни тону, формату тексту тощо. Функція доступна у Canary-версії Edge обмеженому колу користувачів.

Коли AI writing увімкнений у налаштуваннях, виберіть текст у текстовому полі та натисніть Rewrite. Edge створить нову версію вибраного тексту, і ви зможете вставити її в текстове поле або внести зміни за допомогою ШІ. Можливо обирати тон, стиль та довжину тексту.

Після внесення змін можна ще раз переписати текст або вибрати «замінити», щоб використати вміст, створений ШІ.

Нова функція допоможе спростити безліч текстових операцій, котрі можуть виконуватися багато разів протягом дня – змінити стилістику, сформулювати щось у потрібному ключі, скоротити та резюмувати довгий текст. Наразі вона знаходиться у стадії попереднього перегляду у невеликій тестовій групі.

Джерело: Wndows Latest