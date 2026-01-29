Microsoft: у 2025 році продажі Xbox впали на третину

Microsoft оприлюднила фінансові результати за другий квартал 2026 фінансового року, який завершився 31 грудня 2025 року. Компанія продемонструвала впевнене зростання ключових показників, значною мірою завдяки хмарним сервісам і розвитку напряму штучного інтелекту, водночас ігровий бізнес зіткнувся з помітним спадом.





Виручка Microsoft за квартал склала $81,3 млрд — це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року (15% у постійній валюті). Операційний прибуток зріс на 21% і досяг $38,3 млрд. Чистий прибуток за стандартами GAAP склав $38,5 млрд, що означає зростання одразу на 60%. Прибуток на акцію досяг $5,16 (+60%).

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив:

“Ми перебуваємо лише на початковому етапі поширення ШІ, а Microsoft уже побудувала бізнес у сфері ШІ, більший за деякі з наших найбільших напрямів. Ми розширюємо межі по всьому стеку ШІ, щоб створювати нову цінність для клієнтів і партнерів”.

Фінансова директорка Емі Худ додала, що виручка Microsoft Cloud уперше перевищила $50 млрд за квартал і склала $51,5 млрд, що на 26% більше, ніж рік тому. Сукупний обсяг комерційних зобов'язань компанії зріс на 110% — до $625 млрд.





Напрям Productivity and Business Processes приніс $34,1 млрд виручки (+16%). Комерційні хмарні доходи Microsoft 365 зросли на 17%, споживчі — на 29%, LinkedIn додав 11%, а Dynamics 365 — 19%. Підрозділ Intelligent Cloud показав $32,9 млрд доходу (+29%), при цьому Azure та інші хмарні сервіси зросли одразу на 39%.

Натомість сегмент More Personal Computing приніс $14,3 млрд і просів на 3%. Продажі Windows OEM і пристроїв зросли лише на 1%, попри очікування сплеску через завершення підтримки Windows 10. Доходи від контенту та сервісів Xbox впали на 5%, а продажі апаратних рішень Xbox обвалилися на 32% рік до року. Загалом ігровий підрозділ зменшився на 9%, і саме сервіси, включно з Game Pass, залишаються його найстабільнішою частиною.

За квартал Microsoft повернула акціонерам $12,7 млрд у вигляді дивідендів і зворотного викупу акцій — це на 32% більше, ніж рік тому.

Джерело: techpowerup 1, 2