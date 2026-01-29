Новини IT-бізнес 29.01.2026 comment views icon

Microsoft: у 2025 році продажі Xbox впали на третину

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Microsoft: у 2025 році продажі Xbox впали на третину

Microsoft оприлюднила фінансові результати за другий квартал 2026 фінансового року, який завершився 31 грудня 2025 року. Компанія продемонструвала впевнене зростання ключових показників, значною мірою завдяки хмарним сервісам і розвитку напряму штучного інтелекту, водночас ігровий бізнес зіткнувся з помітним спадом.


Виручка Microsoft за квартал склала $81,3 млрд — це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року (15% у постійній валюті). Операційний прибуток зріс на 21% і досяг $38,3 млрд. Чистий прибуток за стандартами GAAP склав $38,5 млрд, що означає зростання одразу на 60%. Прибуток на акцію досяг $5,16 (+60%).

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив:

“Ми перебуваємо лише на початковому етапі поширення ШІ, а Microsoft уже побудувала бізнес у сфері ШІ, більший за деякі з наших найбільших напрямів. Ми розширюємо межі по всьому стеку ШІ, щоб створювати нову цінність для клієнтів і партнерів”.

Фінансова директорка Емі Худ додала, що виручка Microsoft Cloud уперше перевищила $50 млрд за квартал і склала $51,5 млрд, що на 26% більше, ніж рік тому. Сукупний обсяг комерційних зобов’язань компанії зріс на 110% — до $625 млрд.


Напрям Productivity and Business Processes приніс $34,1 млрд виручки (+16%). Комерційні хмарні доходи Microsoft 365 зросли на 17%, споживчі — на 29%, LinkedIn додав 11%, а Dynamics 365 — 19%. Підрозділ Intelligent Cloud показав $32,9 млрд доходу (+29%), при цьому Azure та інші хмарні сервіси зросли одразу на 39%.

Натомість сегмент More Personal Computing приніс $14,3 млрд і просів на 3%. Продажі Windows OEM і пристроїв зросли лише на 1%, попри очікування сплеску через завершення підтримки Windows 10. Доходи від контенту та сервісів Xbox впали на 5%, а продажі апаратних рішень Xbox обвалилися на 32% рік до року. Загалом ігровий підрозділ зменшився на 9%, і саме сервіси, включно з Game Pass, залишаються його найстабільнішою частиною.

За квартал Microsoft повернула акціонерам $12,7 млрд у вигляді дивідендів і зворотного викупу акцій — це на 32% більше, ніж рік тому.

Джерело: techpowerup 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
Microsoft закрила офіційний спосіб активації Windows 10 та 11 в офлайні
Windows 11 загубила кнопку входу з паролем через баг — Microsoft радить тицяти наосліп
Тест: пришвидшений “Провідник” Windows 11 споживає у два рази більше пам’яті, але чи працює він швидше?
Видалення невдалого оновлення Windows 11 KB5074109 веде до помилки, Microsoft випускає вже другий патч
Microsoft анонсує покращення ігрової продуктивності Windows 11 у 2026 році
Меню "Виконати" Windows 11 змінюється вперше за 30 років
Користувачі Microsoft "випадково" переходять на Windows 11 — в попередній версії зникла кнопка відкладення оновлень
Windows 11 отримує нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм
Розробник “Диспетчера завдань”: Windows 11 має “пережити момент XP SP2, більше жодного ШІ”
Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
Коли варто оновитися: Windows 11 виправляє вильоти “Провідника” та фрізи в іграх
OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики
Нова Fable вийде восени: відео геймплею та багато інформації про гру
Маркетологи Microsoft "спалились" на використанні Chrome в новій рекламі Windows 11
Microsoft представила ШІ-чип Maia 200: 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт і 10 PFLOPS
Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати