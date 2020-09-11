Из-за меньшего объёма видеопамяти старые игры на Xbox Series S могут выглядеть хуже, чем на Xbox One X

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Игровая консоль Xbox Series S может быть неспособна запускать старые игры для Xbox и Xbox 360 с такими же улучшениями, которые доступны на Xbox One X. Это связано с тем, что более доступная версия консоли следующего поколения получила меньше доступной видеопамяти.

Объем RAM и пропускная способность подсистемы памяти консолей прошлого и нового поколения:

• PS4 — 8 ГБ GDDR5 (176 ГБ/с)

• PS4 Pro — 9 ГБ (218 ГБ/с)

• PS5 — 16 ГБ GDDR6 (448 ГБ/с)

• Series X — 16 ГБ GGDR6 (10 ГБ – 560 ГБ/с, 6 ГБ – 336 ГБ/с)

• Series S — 10 ГБ GDDR6 (8 ГБ – 224 ГБ/с, 2 ГБ – 56 ГБ/с)

• Xbox One X — 12 ГБ GDDR5 (326 ГБ/с)

Модель Xbox Series S содержит 10 ГБ доступной видеопамяти, в то время как в модели Xbox One X доступно 12 ГБ памяти. Таким образом, Версия Xbox Series S, вероятно, будет запускать обратно совместимые игры в режиме Xbox One S. Такое предположение высказывает ресурс Digital Foundry.

Вместе с тем, это вовсе не означает, что некоторые игры не будут работать на Xbox Series S намного лучше, чем на Xbox One S. Некоторые улучшения могут обеспечить более производительные комплектующие, такие как процессор, GPU, твердотельный накопитель. Они смогут оказать положительное влияние на производительность в некоторых играх.

Таким образом, игры, которые, возможно, имели некоторые проблемы на Xbox One S (чрезмерно агрессивное динамическое разрешение, замедление и т.п.), на новой аппаратной платформе смогут работать заметно лучше.

Источник: wccftech