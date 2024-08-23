Microsoft видалить Панель керування Windows: «перебуває в процесі припинення»

Панель керування була у Windows з моменту дебюту у 1985 році та досі, попри усі зміни, подобається досвідченим користувачам. Зараз Microsoft взяла курс на її повне видалення

Інтерфейс Панелі керування дуже змінився протягом 39-річної історії, але, згідно з заявою Microsoft, її кінець близький. Компанія підтвердила плани повністю припинити її підтримку.

«Панель керування перебуває в процесі припинення підтримки на користь програми «Налаштування», яка пропонує більш сучасний і спрощений досвід», — йдеться в заяві Microsoft на сайті підтримки.

Компанія не розкрила, коли саме вона планує відмовитися від однієї з найулюбленіших та найзручніших можливостей Windows, однак зараз точно відомо, що це станеться. Нова програма «Параметри» поступово розширюється та отримує більше функцій, але деякі речі досі можна зробити лише у Панелі керування, або зручніше робити саме там.

Панель керування залишається звичним інструментом для багатьох. Програма «Параметри», представлена ​​у 2012 році з Windows 8 та поступово перейняла багато функцій Панелі керування. Чутки про припинення панелі керування ходили близько десятиліття, досі Microsoft ніколи офіційно не підтверджувала її видалення.

Попри скорочення функціональності, Панель керування залишається необхідною для певних завдань, які ще не інтегровані в програму Налаштування. Це, ймовірно, є основною причиною, чому Панель керування все ще існує.

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Джерела: Microsoft, Tom’s Hardware

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