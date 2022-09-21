Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору

Корпорація Microsoft розпочала поширення першого великого оновлення ОС Windows 11, відомого як Windows 11 2022 Update. Ця версія включає кілька нових функцій та покращень.

Так, багато уваги приділено продуктивності роботи. Підвищити продуктивність покликані нові функції, такі як панель прив’язки, яка з’являється у верхній частині екрана під час переміщення вікна, що полегшує запуск макетів прив’язки для користувачів миші. У меню «Пуск» тепер є теки й закріплена область, що настроюється.

На панелі завдань з’явилися свої нововведення. Спливаючі елементи, такі як Центр сповіщень, тепер мають кнопку «Не турбувати» та швидкий доступ до режиму таймера фокусування. Також можна переглядати пристрої Bluetooth та керувати ними безпосередньо з Центру управління Windows 11.

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У найближчі кілька тижнів Microsoft планує розширити підтримку Windows Subsystem for Android до версії 31. У Microsoft Store додано можливість пошуку застосунків для Android, можливість відновлення програм одним натисканням миші, перегляд скриншотів у результатах пошуку.

Windows 11 2022 Update пропонує функції Live Captions та Voice Access. Live Captions дозволяє включати субтитри для будь-якого відео- або аудіоконтенту, навіть якщо такий контент не має субтитрів. Voice Access дозволяє повністю керувати комп’ютером за допомогою голосу без використання клавіатури або миші.

Також Windows 11 2022 Update пропонує низку ігрових новацій. Нова панель Controller (викликається натисканням кнопки Xbox на геймпаді) забезпечує швидкий доступ до нещодавно зіграних ігор та програм для запуску ігор.

Ігри, що запускаються у вікнах з DirectX 10 і 11, матимуть «значно покращену затримку показу». Також вони отримають покращені Auto HDR та VRR (до оновлення ці функції працювали лише у повноекранному режимі).

Windows 11 2022 Update включає новий додаток HDR Calibration, який дозволяє користувачам підвищити точність кольору та узгодженість контенту на HDR дисплеях. Разом з тим, покращено підтримку наявних функцій AutoHDR, DirectX 12 Ultimate та DirectStorage.

Додатково Microsoft змінює підхід до частоти оновлення функцій Windows 11. Крім щорічного осіннього оновлення функцій компанія має намір випускати невеликі проміжні оновлення. Так, вже наступного місяця планується випустити оновлення з такими функціями, як вкладки у провіднику та нове меню пропонованих дій.

Користувачі Windows 11 вже можуть встановити Windows 11 2022 Update через Windows Update. Хоча Microsoft попереджає, що розгортання версії 22H2 здійснюється виважено та поетапно, так що деяким користувачам доведеться почекати довше за інших.

Користувачі Windows 10 також можуть перейти безпосередньо на версію 22H2 через Windows Update. Системні вимоги цієї версії не змінилися. Отже, пропозицію встановити Windows 11 2022 Update отримають лише користувачі, чиї системи готові до Windows 11.

Джерело: windowscentral 1, 2