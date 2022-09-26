NVIDIA випустила тимчасове вирішення для падіння продуктивності в іграх у Windows 11 22H2

Компанія NVIDIA знає про проблеми з продуктивністю відеокарт GeForce після встановлення оновлення Windows 11 22H2 та надає швидке вирішення. В результаті встановлення оновлення користувачі зіткнулися з лагами, різкими стрибками частоти кадрів та суттєвим уповільненням ігор навіть на потужних ПК.

NVIDIA GeForce Experience 3.26 BETA is available and recommended for Microsoft Windows 11 22H2 users. This update resolves performance related issues some users may observer after the update.

✅ Download here: https://t.co/ifYtZgddOv

✅ Release Highlights: https://t.co/Ak9VWUsKwR pic.twitter.com/XzvZApU8Yt — NVIDIA Customer Care (@nvidiacc) September 23, 2022

NVIDIA пояснює проблему деякими новими функціями налагодження графіки, які були помилково включені. Компанія публічно визнала проблему та випустила нову бета-версію програмного пакету GeForce Experience, що усуває уповільнення в іграх. Проблему пов’язано з додатковим програмним забезпеченням, а не самими драйверами – якщо встановити драйвери без іншого ПО GeForce Experience, проблем бути не повинно.

Саме через подібні помилки Microsoft випускає основні оновлення Windows поетапно, починаючи з невеликої групи комп’ютерів і рухаючись далі. Компанія засвоїла цей урок на початку ери Windows як послуги, коли такі проблеми, як непрацюючі веб-камери та програми, а також втрати даних виникали на початку процесу масштабного публічного розгортання значних оновлень.