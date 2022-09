NVIDIA випустила тимчасове вирішення для падіння продуктивності в іграх у Windows 11 22H2

Компанія NVIDIA знає про проблеми з продуктивністю відеокарт GeForce після встановлення оновлення Windows 11 22H2 та надає швидке вирішення. В результаті встановлення оновлення користувачі зіткнулися з лагами, різкими стрибками частоти кадрів та суттєвим уповільненням ігор навіть на потужних ПК.

NVIDIA GeForce Experience 3.26 BETA is available and recommended for Microsoft Windows 11 22H2 users. This update resolves performance related issues some users may observer after the update.

✅ Download here: https://t.co/ifYtZgddOv

✅ Release Highlights: https://t.co/Ak9VWUsKwR pic.twitter.com/XzvZApU8Yt

— NVIDIA Customer Care (@nvidiacc) September 23, 2022