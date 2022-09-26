Новини

NVIDIA випустила тимчасове вирішення для падіння продуктивності в іграх у Windows 11 22H2

NVIDIA випустила тимчасове вирішення для падіння продуктивності в іграх у Windows 11 22H2

Компанія NVIDIA знає про проблеми з продуктивністю відеокарт GeForce після встановлення оновлення Windows 11 22H2 та надає швидке вирішення. В результаті встановлення оновлення користувачі зіткнулися з лагами, різкими стрибками частоти кадрів та суттєвим уповільненням ігор навіть на потужних ПК.

Допомагаємо

Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

NVIDIA пояснює проблему деякими новими функціями налагодження графіки, які були помилково включені. Компанія публічно визнала проблему та випустила нову бета-версію програмного пакету GeForce Experience, що усуває уповільнення в іграх. Проблему пов’язано з додатковим програмним забезпеченням, а не самими драйверами – якщо встановити драйвери без іншого ПО GeForce Experience, проблем бути не повинно.

NVIDIA GeForce Experience 3.26 BETA

Саме через подібні помилки Microsoft випускає основні оновлення Windows поетапно, починаючи з невеликої групи комп’ютерів і рухаючись далі. Компанія засвоїла цей урок на початку ери Windows як послуги, коли такі проблеми, як непрацюючі веб-камери та програми, а також втрати даних виникали на початку процесу масштабного публічного розгортання значних оновлень.

Microsoft випадково випустила оновлення Windows 11 22H2 для непідтримуваних ПК

 


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати