Новини WTF 31.07.2025 comment views icon

Microsoft заблокувала пошту розробника LibreOffice після критики на свою адресу — апеляції ігнорують

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Microsoft заблокувала пошту розробника LibreOffice після критики на свою адресу — апеляції ігнорують
Depositphotos

Критикуєш Microsoft? Не користуєшся поштою. З такою проблемою зіштовхнувся розробник LibreOffice Майк Каганський, якому заблокували обліковий запис Hotmail.

Айтішник помітив втрату доступу до акаунту після того, як він спробував надіслати робочу розсилку. Для нього блокування виявилося несподіванкою, а особливо формулювання про порушення угоди щодо надання послуг. Особисто він пов’язав ситуацію з критикою політики Microsoft щодо закритих форматів і несумісності з відкритим ПЗ.

Спроба відновити акаунт перетворилася на класичне коло пекла. Підтвердження через телефон не спрацювало: Microsoft вимагала способи перевірки, яких взагалі не існує. Щоб поговорити з представником служби підтримки, треба було увійти в налаштування — а доступу немає. Згодом Каганський подав апеляцію з облікового запису дружини. Результат той самий: стандартна відповідь із повторенням інструкцій, які не працюють.

TechSpot підтверджує, що зіткнулася зі схожою проблемою: спроби відновити Hotmail-акаунт завершилися нескінченними помилками 404, зламаними сторінками та глухими кутами. Жоден із запропонованих методів не допоміг. Вони вважають, що це не поодинокий випадок, а системна проблема відновлення акаунтів у Microsoft. Така сама історія може трапитися з OneDrive. Один з користувачів втратив дані за 30 років роботи через бан без пояснень. 18 запитів на відновлення були проігноровані. Незрозумілі бани не рідкість і для Xbox, хоча там шансів врегулювати ситуацію більше.

Наразі Microsoft офіційно не прокоментувала інцидент. Онлайн-спільнота вже пов’язує його з давнім конфліктом між компанією та прихильниками відкритого програмного забезпечення. LibreOffice неодноразово критикувала Microsoft за дії, які ускладнюють сумісність. Зокрема через використання власних XML-схем, обмежену підтримку OpenDocument 1.4 у Microsoft 365, а також прагнення заохотити користувачів до переходу на платні сервіси. Тому важко сказати, чи правда проблему можна назвати «охотою за головами» або просто помилкою системи.

Джерело: TechSpot

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