Microsoft закриває Visual Studio для Mac — IDE підтримуватиметься до серпня 2024 року

Microsoft оголосила про плани припинити випуск Visual Studio для Mac. Остання версія середовища розробки для Mac продовжуватиме підтримуватися Microsoft до серпня 2024 року.

Microsoft має намір перенаправити ресурси та сфокусуватися на покращенні Visual Studio та VS Code, оптимізуючи їх для кросплатформної розробки. Водночас у Visual Studio для Mac не будуть додавати підтримку нових фреймворків, середовищ виконання та мов. Microsoft взяла на себе зобов’язання підтримувати Visual Studio для Mac протягом наступних 12 місяців.

«Ми також продовжимо надавати оновлення середовища виконання та робочих навантажень, щоб ви могли продовжувати створювати та постачати застосунки, створені на основі платформ .NET 6, .NET 7 і Mono», – говорить Microsoft. «Хоча це і не підтримується офіційно, ми також включили елементарну підтримку .NET 8 у Visual Studio для Mac для створення та налагодження застосунків».

Microsoft нещодавно випустила суттєво перероблену версію Visual Studio 2022 для Mac. Серед нововведень можна відзначити нативний інтерфейс користувача, оптимізацію для Apple Silicon, повний перехід на 64-розрядну версію. Microsoft вперше представила VS на Mac у 2016 році.

Джерело: 9to5mac