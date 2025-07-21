Microsoft закупила екскрементів на $1,7 млрд, щоб закопати в землю — це пов’язано з ШІ

Поховання відходів під землею / Vaulted Deep

Microsoft підписала угоду з компанією Vaulted Deep щодо придбання 4,9 млн метричних тонн сільськогосподарських відходів, гною та стічних вод протягом 12 років, для поховання під землею.

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Цією угодою компанія компенсує шкідливі викиди парникових газів своєю інфраструктурою, зокрема ЦОД штучного інтелекту — вона просто ліквідовує забруднення в іншому місці. Поточна вартість придбаного становить $350 доларів за тонну. Якщо помножити цю суму на кількість у контракті Microsoft, вийде понад $1,7 млрд. Однак обидві компанії не розкривають точні умови угоди.

Це не перший випадок, коли Microsoft платить іншій компанії за допомогу в компенсації викидів парникових газів. Раніше цього року вона підписала угоду з AtmosClear — про видалення 6,75 млн метричних тонн вуглекислого газу. Однак метод Vaulted Deep інший — замість вилучення вуглекислого газу з повітря або виробництва електроенергії, вона збирає органічні відходи.

Густу суспензію закачують на глибину 1,5 км під землю. Це запобігає викиданню відходів на звичайні сміттєзвалища, де б вони розкладалися та забруднювали атмосферу.

«Загалом, сьогодні ці відходи потрапляють на сміттєзвалища, їх скидають у водні шляхи або просто розкидають по землі з метою утилізації. У всіх цих випадках вони розкладаються на CO2 та метан. Це сприяє зміні клімату. Також вони частково потрапляють у безпосередньо у ґрунтові води, котрими користуються люди», — розповідає CEO Vaulted Deep Джулія Райхельштайн.

Такі проєкти дозволяють Microsoft та іншим технологічним гігантам компенсувати величезні обсяги викидів, що виробляються центрами обробки даних. До того ж вони споживають значну кількість електроенергії, яка часто виробляється з викопного палива.

Джерело: Tom’s Hardware