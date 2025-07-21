Новини WTF 21.07.2025 comment views icon

Microsoft закупила екскрементів на $1,7 млрд, щоб закопати в землю — це пов’язано з ШІ

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Андрій Русанов

Редактор новин

Microsoft закупила екскрементів на $1,7 млрд, щоб закопати в землю — це пов’язано з ШІ
Поховання відходів під землею / Vaulted Deep

Microsoft підписала угоду з компанією Vaulted Deep щодо придбання 4,9 млн метричних тонн сільськогосподарських відходів, гною та стічних вод протягом 12 років, для поховання під землею.

Цією угодою компанія компенсує шкідливі викиди парникових газів своєю інфраструктурою, зокрема ЦОД штучного інтелекту — вона просто ліквідовує забруднення в іншому місці. Поточна вартість придбаного становить $350 доларів за тонну. Якщо помножити цю суму на кількість у контракті Microsoft, вийде понад $1,7 млрд. Однак обидві компанії не розкривають точні умови угоди.

Це не перший випадок, коли Microsoft платить іншій компанії за допомогу в компенсації викидів парникових газів. Раніше цього року вона підписала угоду з AtmosClear — про видалення 6,75 млн метричних тонн вуглекислого газу. Однак метод Vaulted Deep інший — замість вилучення вуглекислого газу з повітря або виробництва електроенергії, вона збирає органічні відходи.

Густу суспензію закачують на глибину 1,5 км під землю. Це запобігає викиданню відходів на звичайні сміттєзвалища, де б вони розкладалися та забруднювали атмосферу.

«Загалом, сьогодні ці відходи потрапляють на сміттєзвалища, їх скидають у водні шляхи або просто розкидають по землі з метою утилізації. У всіх цих випадках вони розкладаються на CO2 та метан. Це сприяє зміні клімату. Також вони частково потрапляють у безпосередньо у ґрунтові води, котрими користуються люди», — розповідає CEO Vaulted Deep Джулія Райхельштайн.

Такі проєкти дозволяють Microsoft та іншим технологічним гігантам компенсувати величезні обсяги викидів, що виробляються центрами обробки даних. До того ж вони споживають значну кількість електроенергії, яка часто виробляється з викопного палива.

Джерело: Tom’s Hardware

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